รวบหนุ่มแคนาดาซิ่งบิ๊กไบค์ซุกยาเสพติดส่งลูกค้าบนเกาะพะงัน ขยายผลรวบหนุ่มไนจีเรีย-เมียไทย ยึดโคเคน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน บูรณาการหลายฝ่าย จับยาเสพติดแบบรายวัน ล่าสุด รวบหนุ่มแคนาดาซิ่งบิ๊กไบค์ ซุกยาเสพติด นัดส่งลูกค้า เจ้าหน้าที่ร่วมกันขยายผล รวบ ตัวการชาวไนจีเรีย พร้อม เมียไทย ขณะขับเก๋ง ส่งโคเคน
ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่กำชับให้กวดขันวินัย และ ตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ ไม่เหมาะสม และ กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวเกาะพะงัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเกาะพะงัน สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 2 ราย และ หญิงไทยรวม 3 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทโคเคน
โดย ทางเจ้าหน้าที่ รับแจ้งจากสายลับ ว่า มีหนุ่มแคนาดา ซิ่งบิ๊กไบค์ ด้วยความประมาทหวาดเสียว สวมชุดดำปกปิดใบหน้ามิดชิด มุ่งหน้าบ้านหาดริ้น คาดว่าในตัวน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปจนกระทั่ง รถคันดังกล่าวจอดบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใน ตำบลบ้านใต้ ทราบชื่อ นายคานาน (Mr. Kanaan) อายุ 40 ปี สัญชาติแคนาดา เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจค้น พบตลับสแตนเลสซุกซ่อนในแขนเสื้อ ภายในมี โคเคน 2 ถุง ตรวจสอบโทรศัพท์พบแชท Whatsapp นัดส่งยาเสพติด ที่หน้าโรแรมดังกล่าว จึงได้ทำการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าซื้อมาเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขยายผล
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการ ขยายผลล่อซื้อ ยาเสพติดผ่าน Whatsapp ว่า "Maria KPG" และ นัดหมายนำยาเสพติดมาส่งที่ บริเวณหน้าร้านซักผ้าแห่งหนึ่งใน ตำบลเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่จึงได้ไปแฝงตัวดังซุ่ม และ ไม่นานมีรถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว ขับเข้ามาตามนัดหมาย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบนายจอห์น (Mr. John) อายุ 43 ปี สัญชาติไนจีเรีย และ นางมินตรา สัญชาติไทย ภรรยานายจอห์น จากการตรวจค้น พบ ของกลาง โคเคนพันทับด้วยเทปสีดำซุกซ่อนใต้พรมฝั่งคนขับ และ ยังพบอุปกรณ์การเสพภายในรถ
จากการสอบสวน นางมินตรา ภรรยานายจอห์น ให้การว่าสามี ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง มักออกไปข้างนอกตอนกลางคืน เพื่อไปส่งยาเสพติดให้ลูกค้านักท่องเที่ยว ในพื้นที่พะงัน และ มีพฤติกรรมชอบ "ดูข่าวการจับกุมชาวไนจีเรียในเกาะพะงัน" เพื่อศึกษา และยังชอบดู ยุทธวิธีตำรวจ พฤติการณ์ และ วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ แต่สุดท้ายก็ไม่รอดพ้นการจับกุมในครั้งนี้
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ แจ้งข้อกล่าวหา นายคานาน หนุ่ม แคนาดา จำหน่ายโคเคน เสพโคเคน และ ขับรถ ขณะมีสารเสพติด (ยาไอซ์) ในร่างกาย ส่วน นายจอห์น ชาวไนจีเรีย และ นางมินตรา แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันจำหน่ายโคเคนเพื่อการค้า และ ข้อหาเสพยาเสพติด นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป