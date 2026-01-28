กมธ.ทหารฯ เข้าพบหารือด้านความมั่นคงมิติอวกาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมด้วยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารฯ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นำคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าพบหารือข้อราชการและรับทราบผลการปฏิบัติงานกับข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศในการรักษาความมั่นคงในมิติอวกาศของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้และการพัฒนาความมั่นคงของมิติอวกาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ในการนี้ พลอากาศตรี ศุภกร จิตตรีขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารฯ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการจัดหน่วยของศูนย์ฯ
แนวทางการรักษาความมั่นคงทางอวกาศของประเทศไทยและความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร
ผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญทั้งด้านยุทธการและการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน
ตลอดจนโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการมิติอวกาศของกองทัพอากาศในอนาคต
โดยคณะกรรมาธิการการทหารฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับภาคอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
และการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตามภารกิจของศูนย์ ได้แก่การปฏิบัติการทางอวกาศ การเฝ้าระวังทางอวกาศ และการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการทางอวกาศ การรวบรวมและกรรมวิธีข้อมูลทางอวกาศ และการแปลความเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ไฟป่า สถานการณ์น้ำท่วม สถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งการดำเนินภารกิจของศูนย์เพื่อทำให้เทคโนโลยีอวกาศเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศเพราะอวกาศไม่ใช่เพียงปลายทางของการสำรวจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบนโลกที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นตลอดจนย่อมจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย
ภายหลังการบรรยาย คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางอวกาศของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศเพื่อรับทราบการดำเนินงานจริงและศักยภาพด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพิจารณากำหนดนโยบายและการให้ข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงในระดับนิติบัญญัติต่อไป ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงบทบาทของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาในการติดตาม เสริมสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงของของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศอันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศมาประกอบการพิจารณาศึกษาเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบของฝ่ายนิติบัญญัติให้บังเกิดผลมากยิ่งขึ้นต่อไป