ชาวนาโยงเหนือ จ.ตรังเร่งทำขนมพองเก็บไว้รอทอดขายช่วงเทศกาลเดือนสิบ

ตรัง - ชาวบ้านหลายครัวเรือนในเขตเทศบาล ต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง ตระเตรียมทำขนมพองไว้ล่วงหน้า 8-9 เดือน เพื่อเก็บไว้รอทอดขายในช่วงเทศกาลเดือนสิบ เพราะช่วงนี้แดดจัด เหมาะต่อการทำตุนไว้
วันนี้ (28 ม.ค.) ชาวบ้านหลายครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งยึดอาชีพทำขนมพอง หนึ่งในขนมสำคัญที่ใช้ในงานสารทเดือนสิบ หรืองานเทศกาลเดือนสิบ ประเพณีทำบุญใหญ่สำคัญของพี่น้องภาคใต้ จะต้องตระเตรียมขนมพองไว้ล่วงหน้า 8-9 เดือน แล้วตากแดดเก็บไว้ทอดขาย เนื่องจากช่วงเดือนมกราคม-เมษายน จะตรงกับช่วงหน้าแล้งของภาคใต้ ซึ่งเหมาะที่สุดต่อการทำขนมพองเตรียมไว้ เพราะมีแดดจัด ก่อนที่หน้าฝนจะเริ่มมาเยือนนับตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ ซึ่งจะไม่เหมาะต่อการทำขนมพอง
ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนที่ทำอาชีพนี้ จะต้องช่วยกันนึ่งข้าวเหนียว หรือ “เขี่ยพอง” ด้วยการตักข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว ซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่คัดเกรดมาอย่างดี และมีเมล็ดเรียงสวย วางลงในแบบพิมพ์ ที่ทำจากไม้ไผ่ และมีลักษณะเป็นรูปข้าวหลามตัด จากนั้นใช้ไม้แบนขนาดเล็ก ในการเกลี่ยข้าวเหนียวให้เต็มพิมพ์ แล้วอัดให้แน่นพอประมาณ ก่อนแกะออกจากแม่พิมพ์ แล้วนำไปตากแดด 2-3 แดด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำขนมพอง เพราะต้องตากแดดให้แห้งสนิทก่อนจะเก็บไว้ให้มิดชิด และเมื่อนำไปทอด ขนมก็ฟูพองตัวลอย
อย่างเช่นครอบครัวของ นางเกสร หวานแท้ ซึ่งเป็นชาวบ้านในซอยเทศบาล 9 วัดรัตนาภิมุข ก็กำลังเร่งตระเตรียมขนมข้าวพองไว้เช่นกัน จนถือเป็นรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ เพราะทำปีละจำนวนมาก โดยนางเกสรยึดอาชีพทำขนมพองมาตั้งแต่รุ่นแม่ หรือ 30 ปีมาแล้ว เคล็ดลับคือ จะแช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณ 6 ชม. ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการนึ่งไม่นาน ข้าวเหนียวก็จะสุก และต้องตากแดดจัด 2-3 แดด ก่อนเก็บใส่กล่องไว้อย่างมิดชิด พร้อมเขียนกำกับไว้ด้วยว่า ผลิตช่วงไหน สภาพแดดเป็นแบบไหน และจะทดลองทอดในกระทะดูด้วยว่า ขนมฟูดีหรือไม่
สำหรับปีนี้ตั้งใจจะทำขนมพองไว้ทั้งหมด 40,000 แผ่น เพื่อให้พอขาย โดยข้าวเหนียว 1 กระสอบขนาด 40 กก. จะทำขนมพองได้ประมาณ 700-800 แผ่น หรือต้องใช้ข้าวเหนียวปีละ 40-50 กระสอบ ราคาขายตั้งแต่แผ่นละ 5-7 บาท ลูกค้ามีในจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยตนเองจะทอดส่งให้ลูกค้า 2 ช่วง คือ ช่วงประมาณกลางปี หรือเดือนมิถุนายน ให้ลูกค้าที่รำมโนราห์แก้บน หรือมโนราห์โรงครูต่างๆ และทอดส่งส่งให้ลูกค้าช่วงเทศกาลเดือนสิบ หรือประมาณกันยายน-ตุลาคมของทุกปี ผู้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ (087) 621-4194
เช่นเดียวกับชาวบ้านชุมชนพุทธสิหิงส์ เขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อย่าง นางวรรณี ราชพลี พร้อมด้วยสามี ก็จะเริ่มเขี่ยพอง หรือทำขนมพอง ตระเตรียมไว้นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ไปจนถึงเดือนเมษายน ก่อนที่จะถึงหน้าฝน เพราะต้องอาศัยแดดจัดช่วยตากขนมให้แห้ง โดยจะใช้ข้าวเหนียวปีละ 10 กระสอบ หรือประมาณ 7,000-8,000 แผ่น ขายราคาตั้งแต่แผ่นละ 6-10 บาท ซึ่งขนมพองเท่านั้นที่ต้องทำตระเตรียมไว้ก่อน เพื่อรอทอดขายในช่วงเทศกาล ส่วนขนมอื่นๆ เช่น ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ (ขนมรู) ต้องทำในช่วงเทศกาล ไม่สามารถทำไว้ก่อนได้