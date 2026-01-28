ภูเก็ตโต้ข่าวปลอม ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส "นิปาห์" พร้อมยกระดับเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตั้งแต่สนามบิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สสจ.จับมือ โรงพยาบาลในเครือ BDMS โต้ข่าวปลอม พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์หลายรายรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน ยืนยันภูเก็ตยังไม่พบผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัย พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตั้งแต่สนามบิน
จากกรณีเพจเกาะกะโหลก ได้โพสต์และแชร์ใจความสำคัญ ว่า มีนักท่องเที่ยวจากอินเดียจำนวนหลายราย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โดยได้รับข่าวดังกล่าวจากเพื่อนที่เป็นพยาบาล ขอให้ทุกคนใส่แม๊ทด้วย ทำให้มีคนแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (28 ม.ค.69) นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลดีบุก ร่วมชี้แจงกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และอาจสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ทุกสถานพยาบาลในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน และได้ดำเนินมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
นายแพทย์ดุษฎี กล่าวอีกว่า แม้ว่าภูเก็ตจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในขณะนี้ แต่ทางจังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โดยท่าอากาศยานภูเก็ตบูรณาการทำงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารจากรัฐเวสต์เบงกอล สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีเที่ยวบินตรงให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบินจาก 1 สายการบิน พร้อมประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานควบคุมโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่
ด้านแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา กล่าวว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายและต้องสงสัย หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนิปาห์เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั้ง โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลดีบุก ตามข่าวที่เผยแพร่ในสื่อโซเซียล และโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ก็มีมาตรการในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ และการเฝ้าระวังในกลุ่มคนไข้ที่เดินทางมาจากเมืองที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเมืองเวสต์เบงกอล ประเทศอินเดีย เมื่อมีผู้ป่วยที่มาจากเมืองดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะมีการซักประวัติ คัดกรอง เมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยก็จะมีการคัดแยกไปยังห้องแยกโรค รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะทางสสจ.หากพบเคสผู้ป่วยติดเชื้อต้องสงสัย และรายงานไปยังสาธารณะสุขทันที
ส่วนการดำเนินการกับเพจที่โพสต์ข่าวปลอมนั้น แพทย์หญิงลลิตา กล่าวต่อว่า ทางโรงพยาบาลได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองภูก็ต ตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งได้แจ้งข้อเท็จจริงไปทางเพจดังกล่าว เพื่อให้ทางเพจแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อความที่โพสต์ไปนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์เท่านั้น แต่จะส่งผลเสียต่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย หากมีข่าวว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตและประเทศไทย และขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่พบผู้ป่วยตามที่มีการกล่าวอ้าง