สยอง! หนุ่มนักดนตรีขับรถรถยนต์ชนหัวสะพาน ก่อนหมุนไปชนเสาไฟซ้ำ ทำตัวถังขาด คนขับดับคาที่

ระนอง – หนุ่มนักดนตรี เลิกงานขับรถกลับบ้าน เสียหลักชนกับหัวสะพาน ตัวถังขาดไปถังแถบ รถหมุนเสียไปชนกระแทกกับเสาไฟฟ้าแรงสูง ร่างคนขับกระเด็นออกจากนอกรถ เสียชีวิตคาที่
วันนี้ (28 มกราคม 2569) เวลา 01.20 น. ร.ต.ท.สาธิต ประทีปจิตร รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองระนอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนหัวสะพานโครงการ 5 บนถนนเพชรเกษม บ้านบางกลาง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ และแพทย์นิติเวช รพ.ระนอง เข้าร่วมตรวจสอบเหตุ
ในที่เกิดเหตุ พบตัวถังรถยนต์ฝั่งคนขับ หลุดมาพังยับทั้งแถบประตูหน้าและหลัง ออกมากองอยู่ริมถนน ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งซูซูกิ เซียส สีขาว 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 4กฮ3307 กรุงเทพมหานคร ในสภาพพังยับเยิน แถบตัวถังด้านข้างตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงแถบประตูหลัง ถูกเปิด เหมือนรถคล้ายถูกผ่าครึ่ง ห้องเครื่องพัง และคอนโซลหน้ารวมทั้งพวงมาลัยยุบมาถึง ที่นั่งคนขับ ถุงลมนิรภัยทำงาน แต่สายคาดลำตัวหรือสายเบลท์ไม่ได้ใช้งาน ทำให้ร่างคนขับ เพศชาย กระเด็นหลุดจากรถ นอนเสียชีวิตใกล้ราวสะพาน ทราบชื่อต่อมา นายพุทธิพงศ์ สาระทิพย์ อายุ 40 ปี ชาวอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ มีร่องรอยการชนกระแทกเข้ากับหัวสะพานโครงการ5 บนถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออกนอกเมืองระนอง มีทั้งล้อรถยนต์ หน้าหลุดทั้งล้อ และชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ แตกกระจายอยู่บนถนน เป็นระยะทางร่วม 30 เมตร ก่อนไปถึงจุดที่ร่างกระเด็นหล่นมาเสียชีวิตใกล้ฟุตบาทราวสะพาน ถัดไปอีก 10 เมตร จึงพบรถยนต์คันที่เกิดเหตุที่เสียหลักไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนน ในสภาพพังยับเยิน ยังพบทรัพย์สิน ซองกระเป๋าบรรจุกีตาร์โปร่งไฟฟ้า ตกอยู่ 2 ตัว ยังพบยันต์หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ ตกอยู่ใกล้ศพ บนถนนยังพบชิ้นส่วนกระดูกกระจายบนพื้นถนน ร่วม 6 ชิ้น
ขณะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาชื่อ ที่อยู่ รวมทั้งที่ทำงานของผู้เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นนักดนตรี เนื่องจากพบกีตาร์ตกหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุ มีสายโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตดังขึ้น ซึ่งคนที่โทรเข้ามาเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต ที่เห็นผิดเวลายังกลับไม่ถึงบ้าน ทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิต คือ นายพุทธิพงศ์ สาระทิพย์ หรือ ท๊อป กีตาร์โปร่ง นักร้องและนักดนตรี ร้องเพลงแนวยุค90 และแนวเพลงสากล ที่เดินสายเล่นตามร้านอาหารและบาร์ ถึง 2 แห่ง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ปรากฎว่ามีพยานที่ขับรถจักรยานยนต์มาบนถนนก่อนถึงจุดเกิดเหตุ ระบุว่า รถยนต์คันนี้ได้ขับแซงมาในลักษณะเป๋ไปเป๋มา และจะขึ้นเกาะกลางก่อนหน้ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ขึ้นนิดเดียว ขับเซไปเซมา ก่อนจะเห็นรถขับขึ้นไปริมเกาะกลาง และลงมาได้ แล้วก็เหยียบมายาวเลย ตยขับรถจักรยานยนต์ตามมาแต่ขับไม่ทัน แต่ได้ยินเสียงจนมาเห็นสภาพที่เกิดขึ้น
ซึ่งต่อมาภรรยาผู้เสียชีวิต และญาติ เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ เมื่อเห็นสภาพผู้เสียชีวิต ถึงกับร่ำไห้เสียใจ จนท.ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ โดยสภาพร่างกายกระดูกและข้อศอกขวาหลุดแตก คอหัก ก่อนจะอนุญาตให้กู้ภัยนำร่างส่งฝ่ายนิติเวช รพ.ระนอง เพื่อทำการตรวจสอบให้ชัดเจน และจะเจาะเลือดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ก่อนจะเก็บชิ้นส่วนรถ รวมทั้งชักลากรถไปเก็บรักษาที่ สภ.เมืองระนอง