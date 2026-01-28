ไม่รอด! รวบหนุ่มเดนมาร์กย่องยกเค้าตู้เซฟนักธุรกิจจีนบนเกาะสมุย ฉกโฉนดที่ดิน-แบบก่อสร้างวิลล่า มูลค่านับร้อยล้าน หนีไปกระบี่

สุราษฎร์ธานี - ตร.บ่อผุด ผนึกกำลัง สภ.เมืองกระบี่ รวบหนุ่มเดนมาร์ก แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ย่องยกเค้าตู้เซฟนักธุรกิจจีนบนเกาะสมุย ฉกโฉนดที่ดิน แบบก่อสร้างวิลล่าหรู มูลค่า 100 ล้าน หนีไปกระบี่ เตรียมบินต่อไปบาหลี แต่ไปไม่รอด
จากกรณีที่นักธุรกิจชาวอสังหาริมทรัพย์ ชาวจีน บนเกาะสมุย แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบ สภ.บ่อผุด เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมาว่าถูกคนร้ายงัดประตูเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านพร้อมกับยกตู้เชฟหลบหนีไป ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และ ไล่เช็คกล้องวงจรปิด จนทราบว่าคนร้ายได้หลบหนีออกจากเกาะสมุย ไปกบดานที่ จ.กระบี่ จึงได้ประสาน สภ.เมืองกระบี่
โดยทาง พ.ต.ท.ชวนินณ์ วิทยเจษฎาธนภัต รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกระบี่ ร.ต.ท.สุเมธ สุขช่วง รอง สว (สส.) ตม.จว.กระบี่ ได้ติดตามตัวและสามารถจับบกุมได้ที่ท่าเรือคงคา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมทรัพย์สินที่ขโมยมา ประกอบด้วยโฉนดที่ดินฉบับจริง 11 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 7 ฉบับ ใบอนุญาตก่อสร้าง 7 ใบอนุญาต มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จึงได้ควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดี ที่ สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา " ลักทรัพย์ในเคหะสถานโดยใช้ยานพานะ หรือรับของโจร”
การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวอสังหาริมทรัพย์ ชาวจีน ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบ ที่ สภ.บ่อผุด เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมประสานงาน ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และ ไล่เช็คกล้องวงจรปิด หลังจากได้ยกเค้าตู้เซฟ นายนิโคลัส MR.NICKLAS ได้นำตู้เซฟขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เช่ามา ขับมุ่งหน้าเไปยังบ้านหน้าทอน และเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง พร้อมเปิดตู้เซฟ จากนั้นได้นำตู้เซฟเดินออกทางข้างโรงแรม นำไปทิ้งใต้ต้นสนริมถนนชายทะเล บ้านหน้าทอน จากนั้นเดินกับเข้าโรงแรม
เจ้าหน้าที่ได้ตำรวจได้ไล่กล้องต่อ จนพบ ว่า นายนิโคลัส ลงเรือ เดินทางออกจากเกาะสมุย หลบหนีไปจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้า ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ประสาน ไปยัง ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองกระบี่ และสามารถจับกุมตัวได้ ก่อนนำตัว พร้อม ทรัพย์สินที่ขโมยไป สอบปากคำที่สภ. บ่อผุด
ทั้งนี้ในเบื้องต้น จากการสอบปากคำ ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดว่า ผู้ต้องหาชาวเดนมาร์กรายนี้ ขโมยโฉนดที่ดินไปเพื่อประสงค์สิ่งใด หรือเพียงแค่ต้องการขโมยทรัพย์สินของมีค่าในตู้เซฟ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้ต้องหา และผู้เสียหายไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ด้าน พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด กล่าวว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหายังให้การวกวน สำหรับนายนิโคลาส เดินทางด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว เดินทางผ่านท่าอากาศยาน ตม.จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.68 และมีกำหนดสิ้นสุดขออนุญาต ในวันที่ 27 ก.พ.69 ระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย ได้เดินทางไป เกาะเต่า เกาะพะงัน หลังก่อเหตุยกเค้าตู้เซฟฉกโฉนดที่ดินฉบับตัวจริง พร้อมแบบการก่อสร้างวิลล่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค.แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดกระบี่ นายนิโคลัส ผู้ต้องหารายนี้ ยังได้มีการเตรียมตัวเพื่อหลบหนี ไปจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางจากท่าอากาศยานกระบี่ไปยังบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย
หลังจากจองตั๋วเรื่องบินเเล้ว นายนิโคลัส ยังมีความพยายามตั้งใจ นำพาสปอร์ตไปทั้งทิ้งไว้ในท่าอากาศยานกระบี่ เหมือนมีความตั้งใจทิ้ง ส่วนหนังสือเดินทางที่ใช้ในการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ใช้สำเนาพาสปอร์ต หน้าหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียว จึงยังไม่ปักใจเชื่อ ในคำให้การ เนื่องจากการสอบปากคำ ผู้ต้องหายังให้การแบบภาคเสธ ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ ต้องสอบปากคำเพิ่มอย่างละเอียด พร้อมทั้งสอบปากคำฝั่ง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวจีน อย่างอีกครั้ง