ภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัย “ศุภชัย” โวกระแสมาดี แต่ตกเป็นเป้าโจมตี

ระนอง - ภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ระนอง ชาวระนอง 3,000 คน เข้าร่วม ขณะ “ศุภชัย” เปิดใจ กระแสมาที่ 1 แต่การโจมตีพุ่ง พร้อมเหน็บพรรคอื่น อย่าไปเสียเวลากับการเอามือสมัครเล่นอ่านแต่ทฤษฎีในหนังสือ แต่ไม่เคยทำจริง มาทำ
สำหรับกระแสการเมืองในหลายพื้นที่ เริ่มร้อนระอุ หลายพรรคการเมืองเริ่มเดินสายจัดเวทีปราศรัย โดยที่ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายชรัฐ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง ให้กับ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัคร สส.จังหวัดระนอง เบอร์ 4 อดีต สส.2 สมัย ขึ้นเวทีเวทีปราศรัยใหญ่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีประชาชนชาวระนอง ประมาณ 3,000 คน ร่วมฟังการปราศรัยกันอย่างหนาแน่น พร้อมมอบพวงมาลัยและดอกไม้ให้กำลังใจ
โดยบนเวทีการปราศรัย จะเน้นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งที่ทำมาสำเร็จแล้วและที่กำลังจะทำตามมาหรืออยู่ในแผนที่จะทำต่อไปในอนาคต หากมีโอกาสได้เข้าไปเป็นรัฐบาล ตาม คอนเซ็ปต์ พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ
ซึ่งก่อนจะขึ้นเวทีปราศรัย นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ กล่าวถึงกระแสที่ตกเป็นเป้าโจมตีจากพรรคการเมืองอื่นในขณะนี้ว่า การหาเสียงในขณะนี้เข้าทางโค้งกำลังจะออกทางตรงแล้ว มันกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แน่นอนครับ กระแสการตอบรับของพรรคภูมิใจไทย ได้รับกระแสจากพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ผลสำรวจ โพลต่างๆ ภูมิใจไทยมาที่ 1 และเรามั่นใจว่าเราจะรักษาระดับโพลนี้จนถึงวันเลือกตั้ง แต่วันนี้ในขณะที่เรามีเสียงออกมาดีกระแสโจมตี ก็พุ่งเป้ารุนแรงมากขึ้น
การที่เราจะอาสาเข้ามาทำงานในฐานะเป็นรัฐบาล สิ่งที่จะบอกอยู่อย่างหนึ่งว่า เป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน ยกตัวอย่างไปที่อำเภอหาดใหญ่ จริงๆท่านพิพัฒน์ เป็นคนหาดใหญ่ เกิดหาดใหญ่ และรักหาดใหญ่ จริงๆท่านรู้ว่าวิธีการจะแก้ปัญหา ในเรื่องน้ำท่วมจะทำอย่างไร วิธีการทำอย่างไรที่จะทำให้หาดใหญ่มันพัฒนา ปลอดภัยจากธรรมชาติเหล่านั้น แนวคิดของท่านเรื่องการทำถนนบายพาสรอบเมืองหาดใหญ่ ซึ่งก่อนหน้าไม่เคยมีก็กำลังจะเกิดขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองหาดใหญ่ เป็นจุดสำคัญและมีพี่น้องต่างบ้านต่างเมืองมาพักกัน เราจะทำอย่างไรให้หาดใหญ่และเมืองแวดล้อม ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ ให้เป็นศูนย์กลาง เพราะที่นั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นศูนย์กลางทุกๆอย่าง รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่
ส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการค้า โดยมีท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่สำคัญ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับปากท้องประชาชน การจะทำการค้าขาย SME ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมืออาชีพมีประสบการณ์และเข้าใจ วันนี้เรามีท่านศุภจี ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจในด้านการคลัง เรามีท่าน เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ มาเป็น รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอามืออาชีพมาทำ เอาผู้มีประสบการณ์มาทำ เรายืนยัน ว่า ยิ่งกระแสตอบรับเรามากเท่าไหร่ มันก็มีผลที่จะถูกโจมตีมากเท่านั้น กระแสโจมตีในออนไลน์ ผมนี่ได้แจ้งความไปทุกวัน มีการปล่อยข่าวเท็จออกมาต่างๆนาๆ นี่คือสงครามที่เกิดขึ้น วันนี้ในระยะเวลา 3 เดือนกว่าๆที่ผ่านมา รัฐบาล โดยท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ครม.ทั้งหลายต่างเป็นมืออาชีพ
พร้อมกระทบชิ่งไปยังพรรคอื่นว่า ประเทศเราไม่จำเป็นต้องว่า ไปเสียเวลากับ การเอามือสมัครเล่น อ่านแต่ทฤษฎีในหนังสือ แต่ไม่เคยทำจริง มาทำ และในขณะเดียวกัน อีกพรรคการเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ วันนี้กลับมา จากโพลที่ว่ามี 20-30 คน พวกนี้ก็ไม่สามารถมาแก้ปัญหาประเทศอะไรได้เหมือนกับพรรคใหญ่ที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล วันนี้ผมขอพี่น้องว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ อยากจะบอกว่า วันนี้ สส.เขตเลือกภูมิใจไทย แต่พอเป็นปาร์ตี้ลิสต์เลือกสะเปะสะปะ ยังรักและห่วงคนนั้น ยังติดใจ คนโน้นคนนั้น ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีต วันนี้ต้องจิตใจมั่นคงและแข็งแรง
ถ้ามีความประสงค์ที่จะทำให้ประเทศผ่านเราผ่าวิกฤตไปได้ ต้องใช้มืออาชีพ อย่างพรรคภูมิใจไทย เลือกปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย เลือกด้วยความมั่นใจ อย่าไขว่เขว้ว่าลงเขต ให้ภูมิใจไทย แต่ลงเขตให้พรรคโน้นพรรคนี้ ซึ่งผมเคารพในการตัดสินใจของท่าน แต่อย่าให้คะแนนของท่าน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่นท่านไปเลือกแล้ว ได้พรรคที่มี30 กว่าตามโพล ท่านเลือไปก็ได้เพียง 1 คน มันไม่มีนัยยะอะไรเลย ถ้าท่านเลือกพรรคภูมิใจไทย อย่างน้อยก็มี 151 หรือ 152 ภูมิใจไทยก็จะแข็งแรงขึ้น จะเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่ ที่สามารถจะมีพลังที่จะทำงานให้กับบ้านเมือง