นทท.ขับจยย.ชนรถตู้ 2 คัน ตัวเองดับคาที รถเสียหายยับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สลด! นักท่องเที่ยวชาวตุรกี ซิ่งรถมอเตอร์ไซด์ พุ่งชนกับรถตู้สาธารณะ อย่างจัง ส่งผลตัวเองเสียชีวิตคาที่ ขณะรถตู้ที่ขับมาบนถนนได้รับความเสียหาย 2 คัน แหลกเป็นชิ้นเกลื่อนถนนดับอนาถคาที่
เมื่อเวลา 00.35 น.วันที่ 28 ม.ค.69 พ.ต.ต.สุรศักดิ์ สุดเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กะรนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดอุบัติเหตุรถตู้กับรถจักรยานยนต์บนถนนปฎัก บริเวณแยกทางเข้าโรงแรมเมอริเดียน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต มีชาวต่างชาติเสียชีวิตคาที่ 1 ราย จึงพร้อมด้วยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้าสีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 31-8185 ภูเก็ต กันชนหน้าหลุด มีนายประวิทย์ ทรงนาศึก อายุ 58 ปีเป็นคนขับ ใกล้กันพบรถตู้โตโยต้าสีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 31-3677 ภูเก็ต สภาพหน้ารถพังเสียหาย มีนายไพรวัลย์ บำรุงญาติ อายุ 33 ปีเป็นคนขับยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ โดยหน้ารถตู้พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ทะเบียน 1 กม 6573 ภูเก็ต สภาพรถชิ้นส่วนแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน
พบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นาย YUNUS EMRE ACAR อายุ 23 ปี สัญชาติตุรกี คนขี่รถ จยย.สวมหมวกกันน๊อคนอนจมกองเลือด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อนให้มูลนิธินำศพส่งชันสูตรที่ รพ.ป่าตองเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้ง ส่วนคนขับรถตู้ทั้ง 2 คันเชิญตัวไปสอบสวนที่ สภ.กะรน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
จากการสอบสวนเบี้องต้นทราบว่า นาย YUNUS EMRE ACAR ผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวออกมาจากถนนทางเข้าโรงแรม เมื่อเข้าสู่ถนนปฏักได้เลี้ยวขวา ทำให้เกิดชนกับรถตู้ ที่ขับอยู่บนถนนอย่างแรง อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนข้อเท็จจริงว่า รถทั้ง 3 คัน มีการชนกันอย่างไร