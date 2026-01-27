สลด! ชาวบ้านสตูลพบวาฬหลงเข้าเกยน้ำตื้นที่คลองปูยู พยายามช่วยเหลือแต่สุดท้ายไม่รอด

สตูล – ชาวบ้านปูยู จ.สตูล ตะลึงพบวาฬหลงเข้าคลองปูยู พยายามช่วยเหลือเต็มที่แต่สุดท้ายไม่รอดเสียชีวิตในที่สุด ด้านทีมแพทย์เร่งผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตาย
วันนี้ (27 ม.ค.) นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วย นายอิรฟาน ยาดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านพบวาฬขนาดใหญ่ว่ายเข้ามาติดบริเวณจุดจอดเรือของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 69
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า วาฬตัวดังกล่าวมีท่าทีอ่อนแรงและพยายามว่ายวนอยู่ในเขตน้ำตื้น ชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้พยายามช่วยกันต้อนให้ออกไปยังบริเวณลำคลองที่เป็นน้ำลึกถึง 3 รอบ แต่วาฬลำตัวยาวกว่า 5 เมตรตัวนี้กลับว่ายย้อนกลับมาที่เดิมทุกครั้ง เนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอทำให้เสียการทรงตัว จนลำตัวไปฟาดกับตอไม้และจุดจอดเรือจนเกิดบาดแผลเพิ่มเติม
กระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. ชาวบ้านพบว่าวาฬได้นิ่งไปและเสียชีวิตในที่สุด ก่อนที่กระแสน้ำจะพัดซากหายไปในช่วงกลางคืน และมาพบซากอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้บริเวณลำคลองกลางป่าชายเลน
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างยอมรับว่า ไม่เคยเห็นวาฬชนิดนี้ในพื้นที่มาก่อนในรอบหลายสิบปี ส่วนใหญ่จะพบเพียงฉลามหรือโลมาขนาดเล็กเท่านั้น สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้านที่พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ด้านทีมแพทย์จากจังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งทำการผ่าชันสูตรซากวาฬ ทันทีบนฝั่ง โดยเบื้องต้นเป็นวาฬอายุประมาณ 2 ปี น้ำหนักประมาณ 1 ตัน พบแผลฉกรรจ์บริเวณส่วนหลัง ซึ่งคาดว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วาฬล้มป่วยหรือพลัดหลงก่อนจะเข้ามาในหมู่บ้าน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและตรวจสอบขยะในกระเพาะอาหาร เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดว่าเกิดจากอาการป่วยตามธรรมชาติ อุบัติเหตุจากการประมง หรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากเป็นสัตว์คุ้มครอง