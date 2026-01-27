ธนชาตประกันภัยชูบริการเชิงรุก “เคลมไว ให้ความรู้ประกันภัย” หนุนลูกค้าภาคใต้ตั้งหลักหลังน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธนชาตประกันภัยจัดเวทีร่วมรับฟังสถานการณ์และแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่หลังอุทกภัยใหญ่ ด้านจังหวัดเผยพื้นที่ฟื้นตัวแล้วกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเดินหน้ามาตรการเยียวยาเต็มที่ ขณะที่ธนชาตประกันภัยเร่งจ่ายค่าสินไหม ชูบทบาทความร่วมมือรัฐ–เอกชน เสริมความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสงขลาในระยะยาว
วันนี้ (27 ม.ค.) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวทีรับฟังสถานการณ์และแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องหยาดเพชร ชั้น 8 เฟส 1 โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสะท้อนภาพรวมการฟื้นตัวของพื้นที่ และบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์หลังน้ำลดว่า ปัจจุบันพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติกว่า 95 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การค้าขาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดได้เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิ การเยียวยาผู้ประสบภัย การพักชำระหนี้ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่
ในด้านการเยียวยาประชาชน ขณะนี้มาตรการช่วยเหลือเงิน 9,000 บาท ดำเนินการไปแล้วกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมประชาชนกว่า 5–6 แสนราย ส่วนมาตรการซ่อมแซมบ้านเรือนรายละไม่เกิน 49,500 บาท อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหาย โดยจังหวัดได้ปรับขั้นตอนให้สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อมีข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือรวดเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณภาคเอกชน อาทิ ธนชาตประกันภัย ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านการเยียวยา การช่วยเหลือในพื้นที่ และการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้จังหวัดสงขลาผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้
ด้าน นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอันดับแรก โดยได้เร่งกระบวนการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านรถยนต์และที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยรถยนต์ที่เข้ารับการเคลมส่วนใหญ่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นกรณีเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมหรือปิดสินเชื่อให้ลูกค้าแล้ว ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์เราได้ออกใบเคลมให้กับลูกค้าครบหมดแล้ว โดยมีอู่ที่อยู่ในเครือจำนวน 180 อู่ ในส่วนของที่อยู่อาศัยของลูกค้ากว่า 500 หลัง บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมไปแล้วมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และการพัฒนามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในระยะยาว
“จากบทเรียนอุทกภัยครั้งนี้ บริษัทมองว่าภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงและถี่ขึ้น จึงเตรียมปรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2569 โดยมุ่งเน้นการป้องกันความเสียหายก่อนเกิดเหตุ (Preventive Program) และลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด พร้อมแนะนำให้ประชาชนทบทวนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองประกันภัยของตนเองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันธนชาตประกันภัยยังคงทำงานร่วมกับภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” นางวิชินี กล่าวปิดท้าย
ธนชาตประกันภัยยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทประกันภัยที่ยืนเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบบริการ การสื่อสาร และการให้ความรู้ด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน