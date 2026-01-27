จนท.ระดมกำลังปูพรมค้นหาชายวัย 29 ปีป่วยซึมเศร้าหายจากบ้าน 4 วัน พบเสียชีวิตบนเขา

สตูล – เจ้าหน้าที่ระดมกำลังปูพรมค้นหาชายวัย 29 ปีป่วยซึมเศร้า หลังหายตัวออกจากบ้านไปนานกว่า 4 วัน ก่อนจะพบเสียชีวิตบริเวณเชิงเขาห่างจากบ้านพักประมาณ 1 กม.
วันนี้ (27 ม.ค.) จากกรณีการสูญหายของ นายนิพลธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวบ้านม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งหายตัวออกจากบ้านพักตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุด นายสาโรจน์ ศรีน้อย หัวหน้าหน่วยกู้ภัยร่มไทร จังหวัดสตูล พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหว้า อบต.นาทอน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาบริเวณเชิงเขาห่างจากบ้านพักประมาณ 1 กิโลเมตร จนกระทั่งพบร่าง นายนิพลธ์ เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้ต้นไม้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยเชือกขาดอยู่บริเวณดังกล่าว
ร.ต.อ.นิกร เมฆเรือง พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหว้า พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลทุ่งหว้า เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายร่างกาย จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 69 ซึ่งทางญาติได้แจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านี้
ด้านพนักงานสอบสวนระบุว่า ทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป โดยมี พ.ต.ท.ภนภัค ภานุเดชากฤษ รรท.ผกก.สภ.ทุ่งหว้า กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามระเบียบและให้รายละเอียดกับทางครอบครัวอย่างใกล้ชิด