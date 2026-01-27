คนร้ายดอดฉกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าหน่วยในพื้นที่เขต 9 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช – เกิดเหตุคนร้ายดอดฉกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หน้าหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช ขณะที่ กกต.แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว เชื่อจะนำไปรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขอค่าตอบแทนรายหัวในการเลือกตั้ง
วันนี้ (27 ม.ค.) ที่นครศรีธรรมราช มีรายงานว่าหลังจากใกล้ถึงวันเลือกตั้งซึ่งใกล้เข้ามาทุกที กลับปรากฏว่ามีเหตุการพิสดารเกิดขึ้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเขตอำเภอท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช เช่น ตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช หลายหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้ปรากฏว่าได้มีคนร้ายเข้าก่อเหตุโจรกรรมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อที่กรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 ได้นำมาติดตั้งในที่ทำการหน่วยเลือกตั้งสำหรับประชาชนตรวจสอบรายชื่อตัวเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายหนึ่งระบุว่า หลังจากเกิดเหตุได้มีการรายงานไปยัง นายวุฒิกร อินทร์คง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต 9 นครศรีธรรมราช พร้อมตำรวจและฝ่ายปกครอง ได้เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองและเร่งให้มีการตรวจสอบทุกหน่วยเลือกตั้งที่มีการติดตั้งบัญชีรายชื่อไว้บนป้ายประกาศประจำหน่วย พบว่าเกิดเหตุการณ์ในหลายหน่วยเลือกตั้งในตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน หลังจากนั้นได้มอบให้กรรมการประจำเขตเลือกตั้งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ สภ.ท่าศาลา
ส่วนการขยายผลสืบสวนเชิงลึกผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลว่า พบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ บันทึกภาพรถยนต์และผู้ต้องสงสัยไว้ได้ ซึ่งได้มีการเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ต้องสงสัยรายนี้พบว่าอาจเป็นลูกชายนักการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเป็นผู้ก่อเหตุ แต่ยังต้องรอการยืนยันพยานหลักฐานและการสอบพยานอีกจำนวนหนึ่งจึงสามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้
ผู้เกี่ยวข้องรายนี้ยืนยันด้วยว่าการนำเอาบัญชีรายชื่อไปในทำนองนี้ ไม่น่าจะมีเหตุผลเป็นอย่างอื่น อาจเป็นการนำไปลวงต้มเครือข่ายนักการเมืองหรืออาจเป็นผู้สมัครบางคนที่อยู่ในเครือข่ายการเมืองเดียวกัน น่าเชื่อว่าจะนำไปรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขอค่าตอบแทนรายหัวในการเลือกตั้ง หรือใช้ในการแจกจ่ายซื้อเสียง และอีกประเด็นหากได้ค่าตอบแทนมาแบบรายหัวจากต้นทาง แต่กลับไม่นำไปใช้จ่ายค่าตอบแทนรายหัวจริง ในภาษาถิ่นเรียกว่า “หลอกต้มวัว” โดยเงินทั้งหมดจะเข้ากระเป๋าของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแบบง่าย ๆ โดยไม่ได้ซื้อเสียง