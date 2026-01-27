ภูเก็ตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อน บุกยึดลักลอบส่งทางไปรษณีย์ มูลค่า 2 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ ผนึกกำลังซุ่มจับคนลักลอบสั่งบุหรี่เถื่อน มาขายในภูเก็ต สุดท้ายคนรับของไหวตัวทันไม่มารับ ยึดได้แค่บุหรี่ของกลาง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท เร่งขยายผลติดตามตัวคนส่ง คนรับมาดำเนินคดี
วันนี้ ( 27 มกราคม 2569) เวลาประมาณ 13.30 น. นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต. สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต,น.อ.เรวัตร อ่อนละออ หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว ร่วมถลางข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนมาขายในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งข้อมูลจากพลเมืองดี ในพื้นที่ว่า มีการลักลอบนำส่งบุหรี่หนีภาษีจากพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ผ่านทางไปรษณีย์ โดยมีปลายทางเป็นไปรษณีย์สาขาราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ภายหลังรับแจ้ง นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต และ นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ดำเนินการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
จากการสืบสวนหาข่าวของชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่เป้าหมาย พบว่าข้อมูลตรงกับการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมร้านค้าบุหรี่หนีภาษีในช่วงที่ผ่านมา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
ผลการตรวจสอบพบ ว่า ภายในกล่องพัสดุดังกล่าวเป็นบุหรี่หนีภาษี จำนวนทั้งสิ้น 50 ลัง คิดเป็น 1,475 คอตตอน หรือประมาณ 14,750 ซอง รวมจำนวนบุหรี่ทั้งสิ้นประมาณ 295,000 มวน เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ณ ไปรษณีย์สาขาราไวย์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังซุ่มอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเขต เพื่อจับกุมคนที่มารับของกลาง แต่สุดท้ายคาดว่าคนรับอาจจะรู้ตัวจึงไม่มารับบุหรีดังกล่าว ซึ่งในการตรวจสอบพบว่า ของที่ส่งมา จากทั้ง 2 จังหวัดคือ ปัตตานี และสงขลาคนส่งเป็นคนเดียวกัน ส่วนคนรับมี 2 คน หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะสืบสวนและติดตามจับกุมตัวต่อไป
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกการตรวจยึด บันทึกสืบสวนสอบสวน และขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบนำส่งบุหรี่หนีภาษี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
จังหวัดภูเก็ตขอยืนยันความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบจำหน่ายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต