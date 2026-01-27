ร้านทองเบตงซบเซาเหตุเศรษฐกิจตกต่ำพืชผลราคาไม่ดีชาวบ้านแห่ขายแต่ไร้เงินซื้อ

ยะลา - ร้านทองเมืองเบตงซบเซาก่อนตรุษจีนต่างจากปีที่ผ่านมาที่มีการซื้อขายคึกคัก โดยในปีนี้ราคาทองคำปรับขึ้นจนมีราคาสูงทำให้การซื้อลดลง ผลจากเศรษฐกิจตกต่ำ พืชผลราคาไม่ดี
วันนี้ (27 ม.ค.) ที่ห้างทองจินดา ถ.สุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา บรรยากาศเงียบเหงาและมียอดขายลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำ พืชผลราคาไม่ดี ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ค่าครองชีพสูง ทำให้ประชาชนขาดกำลังซื้อ และชะลอการจับจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในช่วงตรุษจีน
นางจินดา ห่อวงศ์สกุล เจ้าของห้างทองจินดา บอกว่า ช่วงนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาด้วยราคาทองรูปพรรณที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไปและผันผวนเกือบจะตลอดเวลา ลูกค้าต่างนำทองเข้ามาจำนำและมาขายมากกว่าซื้อ
“ในช่วงก่อนตรุษจีนปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก เหลือเวลาไม่กี่วันก็จะตรุษจีนแล้ว ชาวบ้านนิยมมาซื้อทองเพื่อเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย เฮงๆ ตลอดปี โดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่นคง นิยมนำมามอบเป็นของขวัญให้แก่กันในครอบครัวแต่ที่ร้านยังคงเงียบอยู่ แม้ราคาทองจะมีการปรับขึ้นแต่ก็ยังไร้วี่แววของประชาชนที่จะมา ซื้อ-ขายทองมากเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าทางการเกษตรขายไม่ได้ราคา ผลผลิตมีราคาตกต่ำประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ค่าครองชีพสูง”