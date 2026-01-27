หนุ่มหาดใหญ่โร่แจ้งความเพจข่าวใส่รูปผิดกลายเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชายหนุ่มเข้าแจ้งความหลังมีภาพปรากฏในสื่อกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่เชื่อมโยงกับนักการเมืองดังสงขลา ทั้งที่ชื่อในหมายจับเป็นคนละคนกัน ส่งผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวอย่างหนัก ลั่นเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (27 ม.ค.) ที่ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธัชกร ธัญญสหทัย อายุ 39 ปี พร้อมทนายความ ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ หลังจากที่มีคนเอารูปตัวเองไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mtoday และเพจปักธงทิศทางไทย อ้างว่า เป็นบุคคลตามหมายจับ โดยมีข้อความพาดหัวข่าวว่า “โดนอีก หมายจับบูม ผจก.ร้าน Passion ลูกน้อง กฤต ชนนพัฒฐ์ มียาเสพติดไว้ในครอบครอง” และอีกพาดหัว “จับลูกน้องกฤตข้อหายาเสพติด” ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงและทำให้ได้รับความเสียหาย
ในเพจมีการเอารูปของตนไปโพสต์คู่กับหมายจับผู้ต้องหาในคดีการจับกุมยาเสพติดที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.สงขลาและยึดยาเสพติดจำนวนมากและถูกระบุว่าเป็นลูกน้องที่โยงใยกับนักการเมืองชื่อดังในจ.สงขลา
นายธัชกร กล่าวว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดและหมายจับที่ออกมาเลย ชื่อผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับก็ไม่ใช่ตน แต่กลับถูกเอารูปตนไปโพสต์ทำให้คนที่เห็นรูปคิดว่าเป็นตน ทำให้ตนและครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย หมายจับก็ไม่ใช่ชื่อตนแต่ภาพที่ปรากฏเป็นภาพตน จึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่เอาไปโพสต์และคนที่เข้ามาคอมเมนท์แรงๆ กับตนและครอบครัว
ด้านภรรยาของนายธัชกร กล่าวว่า ผลกระทบที่หนักสุดคือลูกชายถามว่าพ่อค้ายาเสพติดเหรอ และมีเพื่อนของลูกทักมาถามว่าพ่อค้ายาเสพติดเหรอ ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของลูกชายมาก รวมทั้งยังกระทบถึงเรื่องงานของสามีที่เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าทำให้ลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ
ด้านทนายความ กล่าวว่า ภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นภาพคนละคนกับคนที่ถูกออกหมาย ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ ผู้ที่คัดภาพจากทะเบียนราษฎร์ออกมา และผู้ที่คอมเมนท์ไปทางที่เสียหาย
สำหรับคดีที่มีการตรวจค้นร้านอาหารใน จ.สงขลาและมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก และพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองชื่อดังใน จ.สงขลานั้น และมีการออกหมายจับผู้ต้องหาบางคนไปแล้ว เรื่องนี้มีการหยิบยกมาเป็นประเด็นเรื่องการเมืองเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งและกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mtoday ได้โพสต์รูปและข้อความดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม เวลา 21.26 น. โดยได้แก้ไขเปลี่ยนภาพเมื่อวันที่ 25 มกราคม เวลา 21:28 น. ส่วนเพจปักธงทิศทางไทยได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว