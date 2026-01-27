“จุรินทร์” เผยกระแสพรรค ปชป.ดีขึ้น ล่าสุดเวทีปราศรัยที่ชุมพร - สุราษฎร์ เป็นตัวชี้วัดอย่างดี

พังงา - “จุรินทร์” ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดพังงา เผยเสียงตอบรับดีขึ้นเป็นลำดับ การปราศรัยที่ชุมพรและสุราษฎร์เป็นตัวชี้วัด ว่า ปชป.กำลังกลับมา เชื่อการเมืองสุจริตยังต้องการฝ่า “ประชานิยมกับดงกระสุน”
วันนี้ (27 ม.ค.69) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผู้สมัครทั้ง 2 เขต เขต 1 คือ นายสรรญเพชร ทิพย์มณเฑียร หมายเลข4 และเขต2 คือนายกุศล ทนังผล หมายเลข 4 เช่นเดียวกัน รวมทั้งการขอเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 27 และ ในช่วงบ่าย เวลา13.00 น.วันนี้ นายจุรินทร์ได้มีกำหนดการไปพบกับกลุ่มแท็กซี่ป้ายเหลืองเขาหลัก ที่ถูกแท็กซี่ผิดกฎหมายรับผู้โดยสารตัดราคา และไม่มีหลักประกันในการดูแลผู้โดยสาร ที่วัดบางเนียง อำเภอตะกั่วป่า
โดยนายจุรินทร์ ได้กล่าวถึงการหาเสียงของพรรคในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของพรรค ว่า ได้รับ เสียงตอบรับดีขึ้นเป็นลำดับ การปราศรัยที่ชุมพร และ สุราษฎร์ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่ง ซึ่ง ปชป.ยังเดินหน้าขาย 27 นโยบายของพรรค ไม่ว่าจะเป็น นโยบายประกันรายได้ ยาง ปาล์ม ประกันรายได้ผู้ใช้แรงงาน เบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท นโยบายเรียนฟรี รวมทั้งการรณรงค์เรื่อง“การเมืองสุจริต” เพราะเห็นว่าการเมืองสุจริตเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลต่ออนาคตประเทศและประชาธิปไตยของไทย และต้องเริ่มต้นจากการเลือกตั้งสุจริต
แต่ยังประสบปัญหาอุปสรรคมาก ยังต้องฝ่าทั้งด่านประชานิยม ลด แลก แจก แถม แต่ถึงเวลาจะทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำ แต่หลอกเอาคะแนนเสียงประชาชนไปแล้ว ประชาชนจึงต้องไม่ลืมบทเรียนเหล่านั้น อีกทั้งการเมืองการสุจริตยังมีปัญหาว่าจะฝ่าดงกระสุนในหลายพื้นที่ไปได้หรือไม่
ซึ่งก็อยู่ที่ประชาชนและผู้คุมกฎคือ กกต.ถ้าทั้งสองส่วนเอาจริง ก็จะทำให้การเลือกตั้งและการบริหารประเทศปลอดการทุจริต โอกาสเกิด การเมืองสุจริตก็จะเป็นไปได้ นายจุรินทร์กล่าว“จุรินทร์” พบกลุ่มแท้กซี่ป้ายเหลืองเขาหลัก พังงา เชื่อการเมืองสุจริตยังต้องการฝ่า“ประชานิยมกับดงกระสุน”