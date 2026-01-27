ผอ.กกต.ชุมพร แจงถูกร้อง ปปช.กรณีจ้างทำป้ายแนะนำผู้สมัค สส.ยืนยันทำถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร

ชุมพร - ผอ.กกต.ชุมพร แจงโครงการจ้างผลิตป้ายแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.หลังผู้ประกอบการร้อง ปปช.ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้ง เอื้อประโยชน์ผู้ประมูลรายอื่น ยืนยันทำถูกต้อง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน
จากกรณีผู้ประกอบการโรงพิมพ์แห่งหนึ่งใน จ.ชุมพร ยื่นหนังสือเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร ร้องเรียนผู้บริหารในสำนักงาน กกต.ชุมพร มีพฤติกรรมมิชอบกลั่นแกล้งเอื้อประโยชน์ผู้ประมูลงานรายอื่นโดยไม่ได้ความเป็นธรรม กรณีโครงการจ้างผลิตป้ายแนะนำผู้สมัคร สส. แบ่งเขตเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและในระหว่างการออกเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้เสนอราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นๆและมีราคาต่ำสุดเป็นได้รับเลือกเพื่อพิจารณาในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง แต่ปรากฏว่าหลังจากทำตามเงื่อนไขขั้นตอนต่างๆแล้วเพื่อจะทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้่าง ผู้บริหารสำนักงากกต.ชุมพร ได้ยกเลิกและจัดให้มีการประกวดราคาและทำขอบเขตงานหรือ TOR ใหม่ ซึ่งผู้ประการรายดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและราคาต่ำสุดที่ตนเสนอราคาไปนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว จึงอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งจึงได้นำหลักฐานไปร้องต่อ ปปช.ชุมพร ตามที่ข่าวเสนอแล้วนั้น
จากกรณีดังกล่าว ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผอ.กกต.ชุมพร กล่าวว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงโดยปกติจะใช้วิธีการจัดทำราคากลางก็ดี หรือโดยการไปเจรจาก็ดีจะใช้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวก็ได้ แต่สำหรับ กกต.ชุมพร ในยุคที่ตนมาบริหารจะมีการแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการทุกขั้นตอนอย่างน้อยต้องมีคณะกรรมการขั้นตอนละไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของขั้นตอนดังกล่าวนั้นจะมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยการสืบจากราคกลางแบบเปิดหรือโอเพ่น ไม่ได้มีแค่ 3 ร้าน มีการส่งเอกสารมีทีโออาร์(TOR) ไปเรียบร้อยครบถ้วน เมื่อได้ราคากลางมาแล้วจะต้องมีคณะกรรมการจัดจ้างอีกชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ว่าจะเรียกผู้ประการรการรายไหนมาเจรจา โดยหลักการไม่ว่าจะมี 3 ราย 4 ราย ที่นำสืบราคาไม่ได้ผูกพันว่าต้องเรียกรายไหน แต่ในทางปฎิบัติคณะกรรมการจัดจ้างส่วนใหญ่จะเรียกผู้ประกอบการที่ให้ราคาต่ำสุดในชั้นสืบราคามาเจรจา
ในกรณีนี้คณะกรรมการจ้างก็ได้เชิญผู้ประกอบการรายที่ร้องเรียนมาเจรจา แต่เนื่องจากการเจรจาขอปรับลดราคาจากราคาตารางเมตรละ 97 บาท ลดลงเหลือ 96 บาท ประกอบกับเมื่อได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของการทำป้ายไวน์นิลแล้วคือเราทำอยู่ 2 ขนาด มีขนาด 1x2 เมตร กับขนาด 1.5x3 เมตร ประเด็นปัญหาก็คือแต่เดิมนั้นเรามีแต่ผู้สมัคร สส.เขต กับผู้สมัครพรรคการเมืองซึ่งมีทั้งหมด 57 พรรค และผู้สมัคร สส.แต่ละเขตมีมากสุด 7 คน ปรากฎว่าในแผ่นป้ายนั้นเรายังมีเพิ่มเกี่ยวกับประชามติรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาว่าขนาด 1x2 ที่ทำกันมาตั้งแต่เดิมจะทำให้ประชาชนมองเห็นหรือไม่ แม้แต่ขนาด 1.5x3 เมตร รูปภาพต่างๆข้อความชื่อและอื่นๆจะเห็นชัดเจนหรือไม่ เมื่อมีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาและราคาเราเห็นว่ายังสูงอยู่ ดังนั้นจึงได้ทบทวนรายการนี้เพื่อให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ทำเพียงขนาดเดียวเเพิ่มขนาดเป็น 1.5x4 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อติดที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จะได้ให้ประชาชนได้จำเบอร์จำภาพจำพรรคจำเครื่องหมายที่ชัดแจ้งก่อนเข้าคูหาซึ่งจะใช้ในวันเลือกตั้ง
ในส่วนของการยกเลิกโครงการเดิมนั้น เราไม่มีผลผูกพันกับผู้ประกอบการรายใดๆ เพราะเราทำเพียงขอราคามาทำเป็นราคากลางเท่านั้น ในขณะนี้ผลการดำเนินการในครั้งที่ 2 ตนขอสรุปสั้นๆ ตอนนี้เหลือตารางเมตรละ 70 บาท ซึ่งมีส่วนต่างกับครั้งแรกประมาณกว่า 20 บาทต่อตารางเมตร เราทำจำนวน 4,000-5,000 ตารางเมตร นี่คือสิ่งที่เห็นภาพว่าเราได้ประหยัดงบประมาณได้อีกกว่า 100,000 บาท แล้วประชาชนได้ประโยชน์ที่เห็นภาพชัดแจ้งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งตนคำนึงเสมอว่าแม้ตนจะมีอำนาจแต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์แก่รัฐซึ้งหมายถึงพี่น้องประชาชนตนจะไม่ใช้อำนาจนั้น ที่ตนพูดอย่างนี้เพราะในทีโออาร์(TOR)มีเงื่อนไขสำคัญอยู่ว่า "เราจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้ถ้าหากเป็นประโยนช์ของรัฐหรือจ้างบางส่วนไม่จ้างบางส่วนก็ได้ ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะต้องได้รับเอกสารนี้
ดร.สัญญา กล่าวว่า ตนขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนตนในฐานนะเป็นบุคคสาธารณะตนยอมรับให้ทุกคนตรวจสอบและยินดีจะถูกตรวจสอบ แต่ขอให้ตรวจสอบภายครรลองโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง แต่ที่ผ่านมาตนทราบว่าผู้ประกอบการรายนี้มาขอพบตนเพื่อสอบถามรายการนี้ แต่ผู้ที่ไปยื่นคำร้องนั้นถ้าดูตามลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่มีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ได้มอบหมาย มาจะขอข้อมูลต่างๆนั้นทางหน่วยงานไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลนั้นได้ แต่ถ้าผู้ประกอบการโดยตรงมาขอพบตนยินดีพบยินดีชี้แจง ซึ่งข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นข้อมูลอ่อนไหวสำหรับผู้จัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นถ้าตนให้ข้อมูลกับใครในรายละเอียดอาจจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการรายนั้น ซึ่งตนไม่ทราบว่าตกลงเขาได้รับมอบอำนาจมาหรือไม่เพราะว่าเขาไม่ได้แสดง
"ถ้าผู้ประกอบการรายไหนมาขอพบและถ้าผู้ประกอบการรายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องผูกพันแค่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อยากรู้ ตนยินดีและยินดีเปิดเอกสารให้ดูทุกขั้นตอน" ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผอ.กกต.ชุมพร กล่าว