“เท้ง” หวังปักธงส้ม ที่กระบี่ ปลุกคนกระบี่เทใจให้ส้ม พร้อมเอาหัวเป็นประกันไม่ล้มล้างและยกเลิกสิ่งดีงามของประเทศ

กระบี่ - เท้ง หวังปักธงส้ม ที่ จ.กระบี่ ปลุกคนกระบี่ เทใจให้ส้ม กา 2 ใบ พร้อมเอาหัวเป็นประกัน พรรคส้มจะไม่มีการล้มล้าง ยกเลิก สิ่งที่ดีงามของประเทศ
วันนี้ ( 26 ม.ค.69 ) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัยที่ลานปฏิมากรรมไม้มะหาด เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกับ นายธนวัช ภูเก้าล้วน ผู้สมัคร สส.กระบี่ เขต 1 เบอร์ 3 น.ส.รัตนภรณ์ ณ นคร ผู้สมัคร สส.กระบี่ เขต 2 เบอร์ 5 และ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ผู้สมัคร สส.กระบี่ เขต 3 เบอร์ 2 พร้อมชูนโยบายออกโฉนดให้ประชาชน 70 ล้านไร่ ใน 8 ปี เรียนฟรีคุณภาพดีครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีประชาชนและคนหนุ่มสาว เข้าร่วมกวา 1 พันคน
ช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมีหน้าที่เดียวที่จะมาบอกพี่น้องชาวกระบี่ จงอย่ารอการเปลี่ยนแปลง ถ้าทุกคน อยากได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า อยากได้ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ เราจงลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองที่ผ่านมาบรรดากลุ่มนักการเมืองที่ถืออำนาจอยู่ เขาพยายามพร่ำบอกว่าพรรคส้ม ลงสมัครรับเลือกตั้งคงจะได้ สส.เพียงไม่กี่คนแล้วประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร ตราบใดที่เราเชื่อในประชาชนตราบใดที่เราเชื่อในความหวังเชื่อในการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงเราสามารถลบคำสบประมาทลงได้กลายมาเป็นพรรคการเมืองที่มี สส.เข้าสภาฯมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และครั้งนี้อีกครั้งที่พรรคส้มถูกสบประมาทอีกเช่นเดียวกันและวันนี้ชาวกระบี่จะลบคำสบประมาทเปลี่ยนกระบี่เป็นสีส้มทั้งจังหวัด
และอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากบอกพี่น้องชาวกระบี่ว่า อย่าไปเชื่อการสบประมาทของพรรคอื่น เพราะพวกเขาต้องการให้เราหมดความหวัง พวกเขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ท่านมองย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่สามารถผลักดันกฎหมายที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ เข่นกฎหมายแรงงาน มีลูกมีหลานสามารถลาคลอดได้ 120 วัน และนอกจากนี้ยังมีวาระก้าวหน้าอีกหลายอย่าง อาทิ การยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหาร การปฏิรูปกองทุนประกันสังคม นี่คือบางตัวอย่างที่พวกเราได้ร่วมกันผลักดัน
สำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี 66 ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งของพรรคส้มในพื้นที่ จ.กระบี่ มีคะแนนปาตี้ลิสมากกว่าทุกพรรค และในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หากประชาชนชาวกระบี่ยังมีการแบ่งใจไปให้พรรคอื่นก็จะได้การเมืองแบบเดิมๆอาจจะได้รัฐมนตรีที่มีประวัติค้ายา ค้ามนุษย์ มาร่วมรัฐบาล แต่ถ้าชาวกระบี่และคนทั้งประเทศเลือกพรรคสีส้มพรรคเดียวก็จะได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆ ตอนนี้หมดเวลาที่เราจะลังเล และนอกจากนี้เรายังจะต้องการเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยเพื่อจะได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศไทย
และนอกจากนี้ผมอยากให้พี่น้องฟังการสื่อสารจากผมที่เป็นหัวหน้าพรรคพูดกี่เวทีก็พูดเหมือนกันหมด พวกเรามีความตั้งใจปรารถนาดีส่งต่อสังคมที่ดีกว่าและอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลาน ผมกล้าเอาคอเป็นประกัน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคส้มมีนโยบายที่เขากล่าวหาจะมาล้มเลิกจะมาล้มล้างจะมายกเลิกสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยผมพร้อมที่จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เพราะฉะนั้นพูดกันให้ชัดๆพูดกันให้เคลียร์ๆวันนี้ที่ผมมาสัญญากับพี่น้องชาวกระบี่ผมก็เอาหัวเป็นประกันและถ้าพี่น้องชาวกระบี่และประเทศไทยอยากได้การเมืองที่ดีวันที่ 8 ก.พ.นี้ กาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ