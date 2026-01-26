“อภิสิทธิ์” ช่วยลูกพรรคสุราษฎร์ฯหาเสียง มั่นใจได้ที่นั่งสส.แน่นอน ชวนคนสุราษฎร์ฯออกมาร่วมกันทำบ้านเมืองให้สุจริต

สุราษฎร์ธานี – “อภิสิทธิ์” ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ช่วยผู้สมัคร สส.เขตหาเสียง มั่นใจเลือกตั้งครั้งนี้ ปชป.ได้ที่นั่ง สส.เขต ในสุราษฎร์ฯแน่นอน พร้อมเชิญชวนคนสุราษฎร์ออกมาร่วมกันทำบ้านเมืองให้สุจริต
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ (26 ม.ค.69 ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยผู้สมัครสส.เขต ทั้ง 7 เขต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหาเสียง โดยบรรยากาศที่ตลาดนัดโรงเรียนบ้านคุณหนู ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง เมื่อนายอภิสิทธิเดินทางมาถึง บรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งชาวบ้านจำนวนมากต่างกรูโผเข้ากอดรัดนายอภิสิทธิ์ ทันที บางคนก็หอมแก้ม มอบดอกไม้และพวงมาลัยดอกไม้สดและขอถ่ายถ่ายภาพด้วย เพื่อให้กำลังใจนายอภิสิทธิ์ในโอกาสคัมแบ็คกลับมานั่งหัวหน้าพรรค หลังจากนั้นได้เดินทางมายังจุดที่ 2 ตลาดศาลเจ้า เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน
และในเวลาช่วงค่ำวันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่บริเวณท่าน้ำ ธกส หลังสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ตลาดท่าข้าม อ.พุนพิน ขอคะแนนเสียงระบบบัญชีรายชื่อและผู้สมัคร สส.เขตทั้ง 7 เขต ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีกองเชียร์เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
นายอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ชุมพรจนมาถึงสุราษฎร์ธานีพี่น้องทั้ง 2 จังหวัดให้การต้อนรับดีมาก ได้พูดคุยในเรื่องนโยบาย และที่สำคัญที่สุดในวันนี้ตนมาเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ร่วมกันไล่การซื้อเสียงออกไปจากพื้นที่นี้ และขอให้เลือกคนที่จะเข้าไปทำงานให้พี่น้องประชาชนเต็มร้อยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประชาชนยืนยันกับเราว่าเที่ยวนี้ ตั้งใจจริงๆว่ามาช่วยกันสร้างบ้านเมืองด้วยความสุจริตร่วมกับพรรคประชาธิปัติย์ และวันนี้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ เป็นสิ่งที่ความผูกพันระหว่างพรรคและชาวบ้านแบบนี้ จึงเชื่อว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนเราเต็มที่
สำหรับสุราษฎร์ธานีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรค ปชป.เสียที่นั่งไปทั้งหมด ซึ่งครั้งนี้มีความตั้งใจมาขอความกรุณาจากคนสุราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง และจากที่ได้สัมผัสบรรยากาศเมื่อเดินทางมาถึง จึงมีความมั่นใจว่าเราจะได้ที่นั่งในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากจะเชิญชวนคนสุราษฎร์ฯในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง จึงเป็นโอกาสที่จะตั้งหลักใหม่ให้กับเมืองไทย ร่วมกันทำบ้านเมืองให้สุจริต หาคนที่มีความสามารถ ที่จะบริหารเศรษฐกิจให้โตอย่างยังยืน ไม่ได้มีเฉพาะนโยบายที่จะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราว และสุดท้ายคนไทยก็ต้องติดอยู่กับเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ และความเป็นอยู่แบบเดิมๆ
ก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่ ท่าน้ำ ทรส. ตลาดท่าข้าม อ.พุนพิน พื้นที่ เขต 4 ที่มี นายสมชาติ ประดิษฐพร หรืออ้อย เป็นผู้สมัคร และเป็นอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี 2562 โดยปี 2566 พ่ายแพ้ให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ และครั้งนี้เป็นตัวเต็งของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะมีฐานเสียงดี กระสุนและกระแสดีพอสมควร