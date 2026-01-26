หญิงขับเก๋งแจ้งความชายหัวร้อนแพ้เสียงแตรหลังขับรถหวาดเสียวเสี่ยงอุบัติเหตุ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชายหัวร้อนแพ้เสียงแตรที่ถูกบีบเตือน ก่อนขับรถหาเรื่องผู้หญิงที่ขับรถเก๋งมาคนเดียว ทั้งปาดหน้า เบรกให้ชนท้าย ขับเบียดและท้าแข่ง สุดท้ายฝ่ายหญิงเข้าแจ้งความดำเนินคดีเหตุทำให้เสี่ยงได้รับอันตราย
วันนี้ (26 ม.ค.) ที่ จ.สงขลา เกิดเหตุการณ์ชายหัวร้อนแพ้เสียงแตร ขับรถหาเรื่องรถเก๋งที่มีผู้หญิงขับมาคนเดียว ทั้งปาดหน้าเหยียบเบรกให้ชน ขับเบียดให้ตกถนน และถึงขั้นท้าแข่งกัน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ขณะที่หญิงรายหนึ่งกำลังขับรถเก๋งกลับจากส่งลูกที่โรงเรียนในเมืองหาดใหญ่ เมื่อมาถึงสี่แยกสนามบินนอก ขาออกจากเมืองหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ได้มีรถยนต์คันหนึ่งโผล่หัวพุ่งพรวดออกมาในเลนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขับมา ทำให้เธอตกใจและบีบแตรเตือน และหยุดรถให้รถคันนี้ผ่านไป ก่อนจะไปจอดติดไฟแดง
เมื่อสัญญาณไฟเขียวและรถทั้งสองคันเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายท่าท้อน-ลพบุรีราเมศวร์ ตามหลังกันไป จากนั้นรถยนต์ที่มีผู้ชายเป็นคนขับเริ่มขับหาเรื่องทั้งขับเบียดและขับแซงปาดหน้าหวาดเสียว จนกระทั่งทั้ง 2 คันขับไปติดไฟแดงที่แยกท่าท้อน รถยนต์คันดังกล่าวได้ขับมาเทียบเคียงและลดกระจกลง ขณะที่ฝ่ายหญิงที่ขับรถเก๋งก็ลดกระจกลงด้วยเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหาเรื่อง และพูดประมาณว่าขับรถหรอยจัง ชายคนนั้นก็สวนมาว่าแล้วบีบแตรใส่ทำไมพร้อมท้าแข่งรถด้วย และเถียงกันไปมาเพราะต่างฝ่ายต่างไม่พอใจ
จนรถออกจากแยกไฟแดงท่าท้อนเข้าสู่ถนนลพบุรีราเมศวร์ขาเข้าคลองแห ปรากฏว่าชายคนนี้ก็ยังขับรถกวนเหยียบเบรกให้ชนท้ายบ้าง ขับเบียดบ้างเพื่อให้รถตกถนน และบางช่วงก็ชะลอความเร็วรอรถเก๋งผู้หญิงให้ขับตามมา สุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงด้วยรถเก๋งของผู้หญิงเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่จะไปธุระ ส่วนรถของชายคนนี้ก็ขับตรงไป
หลังเกิดเหตุผู้หญิงที่ขับรถเก๋งชื่อ นางอาภรณ์ อายุ 49 ปี ได้เดินทางไปแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ดำเนินคดีกับชายคนนี้ทุกข้อหาที่เข้าข่ายความผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมองว่ามีเจตนาที่จะทำให้เธอได้รับอันตราย
นางอาภรณ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามในคลิปจากเรื่องที่เธอบีบแตรเตือนรถคันนี้ที่อยู่ ๆ ก็พรุ่งพรวดออกมา จนบานปลายถูกขับรถหาเรื่อง เบื้องต้นตำรวจได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และจะเรียกตัวชายที่ขับรถคันนั้นมาสอบสวนและแจ้งข้อหาต่อไป