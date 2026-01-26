หน่วยปฎิบัติการพิเศษบุกรวบ “โกแต๊ก” นำยาไอซ์ผสมยาพาราหลอกขายนักท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี – หน่วยปฎิบัติการพิเศษบุกรวบ “โกแต๊ก” นักค้ายารุ่นใหญ่ กลางเกาะพะงัน พร้อมของกลาง ยาไอซ์ 2 ถุง แฉกลโกงสุดแสบ นำยาจริงผสมยาพาราบดละเอียดหลอกขายนักท่องเที่ยว
เมื่อช่วงดึกวันที่ 25 มกราคม 2569 ภายใต้อำนวยการ พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สั่งการให้ พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สส. ภ.จว.สุราษฏร์ธานี พร้อมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภ.จว.สุราษฏร์ธานี (ศปก.ส่วนหน้าเกาะพะงัน) บูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองเกาะพะงัน ร่วมกันจักกุมตัวนายเชาวลิตร หรือโกแต๊ก อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ จำนวน 82.27 กรัม และ ตาชั่งดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับร้องเรียนว่า นายเชาวลิตรหรือโกแต๊ก ผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติด ให้กับนักท่องเที่ยว และ กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่หาดริ้น บนเกาะพะงัน มานาน จึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอด จนแน่ชัดจึงได้ร่วมกันจับกุมตัวได้ที่ริมถนนสาธารณะ สายบ้านใต้-หาดริ้น หมู่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน และทำการขายผลตรวจค้นห้องเช่าสามารถยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่า ได้ลักลอบขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพะงันจริง โดยจะไปรับยามาจากชาวประมง ชื่อ นายแมนในพื้นที่อำเภอสิชล จากนั้นเอายาไอซ์ นำมาผสมบดให้ละเอียดกับตัวยาพารา แล้วนำมาแบ่งใส่ถุงนำไปหลอกขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มกำไร ก่อนมาถูกจับดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีในข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ไอซ์หรือ เมทแอมเฟตามีน ) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ อาวุธปืนผิดกฎหมาย, วัตถุระเบิด ,อาวุธปืนสงคราม ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และ อาชญากรรมทุก ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาน และ นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข