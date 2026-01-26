พรรคประชาชาติลงพื้นที่เบตง ชูนโยบายยุติธรรมนำสันติสุข ปลดล็อกเศรษฐกิจชายแดนใต้

ยะลา – “ทวี สอดส่อง” นำทัพพรรคประชาชาติ พร้อมเปิดตัว “อับดุลอายี” ลงพื้นที่เบตง ประกาศปักธงยะลา เขต 3 ชูนโยบาย ยุติธรรมนำสันติสุข ปลดล็อกเศรษฐกิจชายแดนใต้
วันนี้ (26 ม.ค.) ที่หน้าตลาดเช้าเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดยะลา เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง (เบอร์ 3) รองหัวหน้าพรรค เพื่อขอคะแนนเสียง พร้อมประกาศยุทธศาสตร์พลิกฟื้นพื้นที่ด้วยกระบวนการยุติธรรม พร้อมชูนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกและสวัสดิการถ้วนหน้า หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวใต้ให้ยั่งยืน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและกลุ่มสนับสนุนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจหนาแน่น
ซึ่งการเคลื่อนไหวของ พ.ต.อ.ทวี ในครั้งนี้ เป็นการเดินเกมรุกที่ส่งผลโดยตรงต่อมิติด้านความมั่นคงและจิตวิทยาของประชาชน โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เดินทางในยามวิกาลบนเส้นทางที่เคยถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่สีแดงในอดีต คือการสื่อสารนโยบายสันติสุขที่กินได้และสัมผัสได้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนภายนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่องยังมีกำหนดการที่อัดแน่น ในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทยพุทธ ต.คีรีเขต อ.ธารโต และในช่วงค่ำเดินทางไปพบปะนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า การตอบรับจากประชาชนในครั้งนี้ดีกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเน้นย้ำว่าพรรคจำเป็นต้องนำเสนอนโยบายที่ท้าทาย เพื่อนำพาประชาชนออกจากความยากจนที่เรื้อรังมานานกว่า 20 ปี เราติดหล่มอยู่กับมิติความมั่นคงมานานเกินไป ยิ่งแก้ความมั่นคงกลับยิ่งไม่มั่นคง คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจกลับแย่ลง พรรคประชาชาติจึงเสนอให้เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ผ่านระบบเศรษฐกิจทางเลือกและเศรษฐกิจสายคุณธรรม
ในขณะที่นโยบายขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้ เศรษฐกิจสายคุณธรรม ผลักดันระบบการเงินไร้ดอกเบี้ย และมาตรการภาษีจูงใจ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากโลกมุสลิม เสริมสร้างความเจริญเติบโตให้ประเทศ ปลดล็อกพันธนาการหนี้สิน มาตรการระงับการชำระหนี้ กยศ. เพื่อคืนโอกาสให้เยาวชนและครอบครัว สงครามยาเสพติดเชิงรุก กวาดล้างผู้ค้าอย่างจริงจัง พร้อมจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาฟรีถาวร เพื่อคืนลูกหลานสู่ครอบครัวที่อบอุ่น สันติสุขผ่านความยุติธรรม ใช้ความยุติธรรมที่เท่าเทียมเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวี ยังแสดงความมั่นใจในคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อ โดยตั้งเป้าหมายที่ 9 แสนคะแนน ทั้งจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากนโยบายของพรรคสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านอัตลักษณ์ทางศาสนาและการสร้างรายได้เข้าประเทศ เช่น การผลักดันการท่องเที่ยวและธุรกิจฮาลาลที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ