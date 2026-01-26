หนี 4 ปีถูกจับกลางวงไฮโล! ผู้ต้องหาฆ่าคนตายจากนาทวีไปกบดานอยู่ จ.เลย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกำลังตำรวจกองปราบจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค่าหัว 1 แสน หนีคดีฆ่าผู้อื่นจาก อ.นาทวี จ.สงขลา นานกว่า 4 ปีไปกบดานที่ จ.เลย หลังซวยถูกจับกุมในวงพนันไฮโล แต่ไม่มีบัตรอ้างชื่อปลอม แต่ไม่รอดการตรวจสอบ
วันนี้ (26 ม.ค.) ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 ชุดปฏิบัติการ 5 สตูล ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และชุดจับกุมที่นำโดย พ.ต.ต.ปฏิภาณ สุขฐิน สว.กก.6 บก.ป., ร.ต.ท.วุฒิพงษ์ สุพรรณชนะบุรี รอง สว.กก.6 บก.ป.
จับกุมนายดุรงค์ ลอยสาคร อายุ 58 ปี หรือกูล ชาว ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และถูกตั้งรางวัลนำจับในประกาศสืบจับฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 225 มีรางวัลนำจับมูลค่า 100,000 บาท และหนีคดีมานานกว่ากว่า 4 ปีขณะไปกบดานที่จ.เลย โดยถูกจับกุมได้ที่ริมถนนสาธารณะ หน้าศาลจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
นายดุรงค์ ผู้ต้องหาคนนี้แม้จะหนีคดีมานานกว่า 4 ปี แต่ว่าไปถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาด้วง จ.เลย จับกุมในวงพนันไฮโลในพื้นที่ โดยควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 9 คน หนึ่งในนั้นคือชายวัยกลางคนซึ่งไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน และได้โกหกเจ้าหน้าที่ด้วยการแจ้งชื่อปลอมว่า “นายอาคม ดิลก ณ ภูเก็ต” เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเกิดความสงสัยเนื่องจากตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎรแล้วไม่พบข้อมูล จึงประสานมายังกองกำกับการ 6 บก.ป. เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูล Big Data ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล จึงรู้ว่าแท้จริงคือ นายดุรงค์ ลอยสาคร หรือกูล ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นรายสำคัญที่หนีคดีและตำรวจพยายามตามล่าตัวมาตลอด
คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายดุรงค์ ได้ใช้อาวุธมีดเชือดหมูแทงหลังนายวงศ์ จนเสียชีวิต ขณะนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา สาเหตุนายดุรงค์ชวนผู้ตายเข้าไปดื่มเบียร์ในบ้าน แต่นายวงศ์ปฏิเสธว่า "กินหน้าบ้านดีกว่า เดี๋ยวจะพูดขัดคอกันอีก" ทำให้นายดุรงค์โมโหมาก ใช้มีดเชือดหมูแทงทันที และนายวงศ์พยายามขี่รถหนีไปได้ 600 เมตรก่อนจะล้มลงและเสียชีวิต ส่วนนายดุรงค์ หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปและทิ้งอาวุธมีดไว้ในที่เกิดเหตุจนถูกศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับและหนีคดีมาตลอด นอกจากนี้ยังมีประวัติเคยกระทำความผิดอาญา “ตัวการในข้อหามี อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน โดยมิได้อนุญาต (ครอบครองปืนไม่มีทะเบียน)”
จากการสอบสวนก็ให้การรับสารภาพ โดยหลังก่อเหตุได้ตระเวนหลบหนีไปตามจังหวัดต่างๆ และพยายามปกปิดตัวตนด้วยการใช้ชื่อปลอมมาตลอด จนกระทั่งมาถูกจับกุมได้ขณะร่วมเล่นการพนัน นอกจากนี้ยังมีความผิดกรณี เจ้าพนักงานถามชื่อเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่แต่ "โกหก" หรือ "ไม่ยอมบอก" ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และยังถูกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนคุมตัวส่งสภ.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา พื้นที่เกิดเหตุ