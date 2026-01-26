สุดทน! กำนันตำบลฉลองแจ้งความไอโอบิดเบือนข้อมูลขนชาวบ้านฟังปราศรัยหัวละ 300 บาท

นครศรีธรรมราช - กำนันตำบลฉลอง สุดทนเข้าแจ้งความ สภ.สิชล หลังถูกบัญชีผีเผยแพร่ข้อมูลเท็จอ้างว่าตนขนชาวบ้านไปฟังปราศรัยหัวละ 300 บาท ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับตัวเองที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
วันนี้ (26 ม.ค.) ที่นครศรีธรรมราช การใช้วิธีการนอกระบบการหาเสียงเลือกตั้งเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายวีระพงศ์ จิตเขม้น หรือ “กำนันจักร” กำนันตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะผู้เสียหาย ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.ปิยวัชร จีนอ่วม พนักงานสอบสวน สภ.สิชล หลังจากพบว่ามีผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มหนึ่ง ได้นำภาพของตัวเองที่ได้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ในการไปร่วมรับฟังเวทีปราศรัยของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัคร สส.หมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 9 ที่บริเวรแยกครูวิน ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
นายวีระพงศ์ ระบุว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งรู้จักในชื่อบัญชีผีหรือไอโอ ได้นำภาพไปดัดแปลงและได้พิมพ์ข้อความในทำนองตัวเองขนชาวบ้านไปฟังปราศรัยหัวละ 300 บาท และยังมีข้อความโจมตีไปยังผู้สมัคร สส. ทำให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งตัวเองเป็นผู้ถูกอ้างในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จึงต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีรายนั้น