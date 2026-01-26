ว้าว! “กระดังงาป่า” ออกดอกบานสะพรั่ง

พังงา–สุดว้าว! อุทยานฯ ศรีพังงาเผยความงาม “กระดังงาป่า” ออกดอกสะพรั่งกลางผืนป่า สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้เผยแพร่ภาพความสวยงามของ “กระดังงาป่า” หรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ “ยางปุ่ม” (Monoon roseum Bunchalee) พืชในวงศ์ ANNONACEAE ซึ่งกำลังออกดอกผลิบานตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก
กระดังงาป่า หรือยางปุ่ม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 10–15 เมตร ออกดอกเป็นกระจุกตามลำต้น ดอกไม่มีกลิ่นหอม โดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี
ทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ออกลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้บังเอิญพบต้นยางปุ่มกำลังออกดอกอย่างสวยงาม สีสันอ่อนหวานสะดุดตา จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก การบันทึกภาพธรรมชาติในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและเติมพลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางผืนป่าอีกด้วย