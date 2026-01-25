ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 และ 8 จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย จับมือลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 และ 8 จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย แพ็คคู่ลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงเพื่อพัฒนาพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา ซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องควบคู่กันไป
วันนี้ (25 ม.ค.) สีสันและบรรยากาศการหาเสียงที่ จ.สงขลา ในช่วงโค้งสุดท้ายเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ในพื้นที่เขต 8 จังหวัดสงขลา “แบลี” หรือ นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เบอร์ 1 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งยกทัพไปพบชาวบ้านที่ตลาดนัดเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี “หนุ่ย” หรือ นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 7 สงขลา ของพรรคภูมิใจไทย และเป็น ส.ส.เขต 7 สงขลา 2 สมัยซ้อน มาเสริมทัพช่วยหาเสียง ปรากฏว่าตลาดนัดเทพาแทบแตก เมื่อเห็นทั้ง 2 คน ซึ่งอยู่กันคนละเขตลงมาหาเสียงด้วยกัน เพราะว่ากระแสดีด้วยกันทั้งคู่
บรรยากาศตลอดกันเดินหาเสียงในตลาดนัดซึ่งเดินเวียนครบทุกซอกทุกมุมในตลาดนัด ประชาชนให้การต้อนรับอบอุ่น บางคนทั้งสวมกอด จับมือให้กำลังใจและถ่ายรูป พร้อมอวยพรขอให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้ง 2 คน
นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทั้งเขต 7 และเขต 8 ของจังหวัดสงขลา เสียงตอบรับของประชาชนดีมาก หากได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 เขตการพัฒนาก็จะเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะรอบนี้ซึ่งชาวบ้านพูดเรื่องปากท้องและราคาสินค้าการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมันและทุเรียน หากตนทั้ง 2 คนชนะการเลือกตั้ง ก็จะสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยเฉพาะหากพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล เรื่องโครงการคนละครึ่งก็จะเดินหน้าต่อ ยิ่งมี คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยหน้าด้วยก็จะยิ่งแก้ปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนและสินค้าเกษตรได้ดีแน่นอน
ด้าน นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เปิดเผยว่า หากตนได้รับการเลือกตั้งก็จะทำงานคู่กัน ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง เรื่องเศรษฐกิจ และการศึกษา ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งเขต 7 และเขต 8 ของจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย อ.จะนะ เทพา นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งนับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน