“ไอซ์ รักชนก” ตามต่อจัสตุรัสเมืองตรัง เสียดายงบ 40 ล้าน ดูไม่คุ้มค่า

ตรัง - “ไอซ์ รักชนก” ลงไปติดตามโครงการก่อสร้าง “จัตุรัสเมืองตรัง” อีกรอบ หลังก่อนหน้านี้เคยเกิดสารพัดปัญหา เผยรู้สึกเสียดายงบ 40 ล้านที่นำไปทาสีถนน ซึ่งยังเสี่ยงให้เกิดอันตรายและดูไม่คุ้มค่า
วันนี้ (25 ม.ค.) นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ได้เดินทางไปยังจัตุรัสเมืองตรัง พร้อมกับ “ทนายเก่ง” นายศุภกร สุวรรณหมัด ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคประชาชน ก่อนโพสต์ภาพถ่าย และข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มาเช็คอินจัตุรัสเมืองตรัง รอบที่แล้วมากับ กมธ.ติดตามงบ ยังไม่มีไฟจราจร ไม่มีเส้นจราจร มีแค่แบริเออร์วางอยู่ตรงกลางดอกตรงกลาง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ฝนตกถนนลื่นรถล้ม เราตั้งข้อสังเกตส่งไปตั้งแต่ครั้งนั้น จึงได้ไฟจราจรมาติด
แม้มีไฟจราจร แต่ก็ยังไม่มีเส้นจราจรอยู่ดี บรรเทาความงงได้ แต่ฝนตกถนนก็ยังลื่น มอเตอร์ไซค์มีโอกาสประสบอุบัติเหตุสูง คำถามคือเงิน 40 ล้าน ถ้าให้คนตรังได้เลือกว่า จะทำอะไร โดยมีการทาสีวาดรูปทับเส้นเลนส์จราจรนี้ อยู่ในตัวเลือก คนตรังจะเลือกไหม (ส่วนคนเลือกทำโครงการนี้ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแค่ไหน จะทำอะไรบนถนน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่สักแต่ได้ใช้เงิน)
“กระจายอำนาจ คือ กุญแจดอกสำคัญ เลิกให้คนจากส่วนกลาง คนกรุงเทพ มาตัดสินใจแทนในท้องถิ่น แล้วถ้าอยากจะกลับไปได้เลนถนนแบบเดิม เท่ากับว่า 40 ล้าน ก็จะสลายหายไปกับสายลม แถมเราต้องตั้งงบประมาณใหม่มาตีเส้นใหม่” ไอซ์ รักชนก กล่าว
สำหรับจัตุรัสเมืองตรัง ก่อสร้างด้วยวงเงิน 43 ล้านบาท บริเวณหอนาฬิกาเมืองตรัง โดยมี กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ว่าจ้าง แต่ก่อนหน้านี้เกิดปัญหาหลายอย่างมาโดยตลอด เช่น มีการก่อสร้างล่าช้า และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการปิดกั้นการจราจร จนเกิดความสับสนและไม่ปลอดภัย มีการก่อสร้างไม่ตรงปก มีการตั้งงบสูงเกินจริง
“ไอซ์” นางสาวรักชนก ศรีนอก ให้สัมภาษณ์ว่า มาติดตามดูผลงานจัสตุรัสเมืองตรังอีกครั้ง หลังจากที่ตนเองได้เคยพา กมธ.งบมาดูพื้นที่จริง และติติงไปหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการไม่ติดตั้งไฟจราจรตรงแยกโกกุน และการทาสีถนนเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งล่าสุดแม้จัตุรัสแห่งนี้จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว แต่ตนเองก็ยังรู้สึกว่า ยังเป็นจุดเช็คอินที่จะสวยก็ได้ หรือจะขำก็ได้
เพราะเป็นงบที่เกิดจากความย้อนแย้ง ตรงที่ให้คนกรุงเทพฯ คือ กรมโยธาฯ มาคิดโครงการแทนคนตรัง แต่ถ้าเอางบ 40 ล้านมาให้คนตรังตัดสินใจเอง คิดว่าส่วนใหญ่คงไม่เอางบก้อนนี้มาแค่ทาสีถนน เพื่อขับรถให้ยุ่งยากทำไม หรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยทำไม เพราะมีการมาทำในจุดแยกจุดร่วม โดยการเอาเส้นจราจรออกไป แล้วเอาถนนมาทาสีแทน ทำให้ถนนลื่น ซึ่งควรเอางบก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นจะดีกว่ามั้ย จะคุ้มค่ากว่ามั้ย แถมยังมีการทำลวดลายไม่ครบทั้งถนนตามแบบด้วย