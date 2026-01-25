ปักหมุดไว้เลย! เที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า เปิดทุกวันอาทิตย์

พังงา - ปักหมุด! ทุกวันอาทิตย์ต้องมา! ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า แหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านอันดามัน ล่าสุดบรรยากาศคึกคักนักท่องเที่ยวไทย-เทศ หลั่งไหลเที่ยว
กลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในทุกวันอาทิตย์ โดยล่าสุดพบว่า บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว ชม ชิม และช้อปกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในพื้นที่เขาหลัก ต่างแวะเข้ามาสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า ชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสองข้างทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนฝั่งทะเลอันดามัน เรียงรายตลอดเส้นทาง สะท้อนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในอดีตของเมืองเหมืองแร่ดีบุก รวมถึงสตรีทอาร์ต ศิลปะภาพวาดข้างทางที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมและความยิ่งใหญ่ในอดีต ควบคู่กับถนนคนเดินที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
ภายในถนนคนเดิน มีร้านค้าจากชุมชนเรียงรายตลอดสองฝั่งถนน นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเมนูขึ้นชื่อของอำเภอตะกั่วป่า เช่น ขนมเต้าส้อสูตรโบราณ ขนมจีนแกงปู หมี่ฮกเกี้ยน โอ้เอ๋ว เกี้ยนทอด ทอดมัน ขนมเบื้องโบราณ นอกจากนั้นยังมี ขนมแปลกๆของพื้นถิ่นอีกหลายชนิด และ น้ำสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงอาหารทะเลแปรรูป เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง และน้ำพริกพื้นเมือง
นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอทอปและของฝากจากชุมชน เช่น ผ้าบาติกพังงา งานหัตถกรรมทำมือ เครื่องประดับพื้นถิ่น เสื้อผ้าสไตล์เมืองเก่า และของที่ระลึกสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมหมุนเวียนมาสร้างสีสัน เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเย็น
นายนพดล พิศาลวีระวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า กล่าวว่า ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองตะกั่วป่าและชุมชนตลาดใหญ่ เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านอันดามัน โดยทุกเย็นวันอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่เข้ามาเที่ยวชม ชิม และช้อปกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นของชุมชนที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งเมนูคาวและหวาน
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นบ้าน เพื่อร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวของอำเภอตะกั่วป่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง