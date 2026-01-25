เนเน่ “รัดเกล้า สุวรรณคีรี” รองหน.พรรค ปชป. ลงภูเก็ต ควงผู้สมัครหาเสียง ย้ำอย่าให้เงินเทาบังตา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “รัดเกล้า สุวรรณคีรี” เนเน่ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาช่วยผู้สมัครหาเสียง พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชน อย่าให้เงินเทามาบังสายตาในการเลือกผู้แทน ขอให้เลือกคนดี คนที่ทำงานเป็น มาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
เมื่อเวลา 6.30 น. วันนี้ (25 มกราคม 2569) เนเน่ นางสาวรัดเก้า สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ภูเก็ต ช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดร.แดง นายบุญศุภภะ ตันทัยย์ หมายเลข 6 และ โกไข่ นายสุชาติ สมนาม ผู้สมัครสส. ภูเก็ต เขต 2 หมายเลข5 พร้อมด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีต สส. ภูเก็ตและแม่ทัพใหญ่ประชาธิปัตย์ภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดเกษตร เขตเทศบาลนครภูเก็ต พบปะ ขอคะแนนเสียง แนะนำนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น มอบดอกไม้ พวงมาลัยให้ทั้งผู้สมัครและสอบถามถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์
นางสาวรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ภูเก็ตวันนี้เพื่อช่วยผู้สมัคร สส. ภูเก็ต ของพรรคประชาธิปัตย์หาเสียง ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจะสามารถปักหมุดที่จังหวัดภูเก็ตได้อีกครั้งอย่างแน่นอน พรรคประชาธิปัตย์อยากให้คนดีคนทำงานเก่งมาดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เพราะจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 คุณสมชาติ สมนาม ก็มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังหลัและกในการพารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และอีกหนึ่งเรื่องที่พรรคกำลังแก้ปัญหาให้กับประชาชน คือ เรื่องหนี้สิน และการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง ดร.แดง ก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องเหล่านี้ เพราะเคยผ่านการทำงานธนาคาร และเคยผ่านงานด้านการศึกษามาอีกด้วย นี่เป็นแค่สองนโยบายเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายถึง 200 ข้อ 91 แกนที่จะมาพัฒนาประเทศและดูแลพี่น้องประชาชน
นางสาวรัดเกล้า ยังกล่าวถึงการหาเสียงในโค้งสุดท้ายว่า สิ่งที่เป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ คือในเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียง ตามที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเมืองสะอาดจะต้องมาต่อสู้กับเงินเทาที่ใช้ในการหมุนเวียนซื้อเสียง จึงอยากจะฝากรณรงค์อย่างเข้มแข็งถึงประชาชน ว่าการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ไม่ใช่เพียงการกาปากกาลงไปบนกระดาษเลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นเป็นการเปลี่ยนประเทศไทย จึงอยากจะให้ทุกคนคิดให้มากคิดให้เยอะ ว่าจะเลือกใครมาเป็นตัวแทน เลือกพรรคไหนและเลือกใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เบอร์ 27 นั้นพรรคของเราเป็นพรรคของคุณที่ทำงานเป็นโดยเฉพาะตัวหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทยและทันได้พาประเทศไทยผ่านวิกฤติมาหลายๆวิกฤต รวมไปถึงคุณกรณ์ จาติกวนิช และ ดร.การดี เหลียวไพโรจน์ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
“ขอให้พี่น้องเลือกคนดี มีความสามารถ มาเป็นตัวแทนและบริหารประเทศ อย่าให้แบงค์สีเทาแบงค์สีม่วง หรือแบงค์สีใดๆ มาบังตา และอย่าคิดว่าอีกสองสามปีก็ต้องมาเลือกกันอีก ซึ่งระยะเวลาสองถึงสามปี หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเราก็จะเป็นกำลังสำคัญให้ประชาธิปัตย์แก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน