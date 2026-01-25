สนามบินภูเก็ต ยกระดับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารจากพื้นที่ระบาด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สนามบินภูเก็ต ยกระดับเตรียมความพร้อม คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ สร้างความมั่นใจผู้โดยสาร ที่เดินทางเข้ามาในพิ้นที่ จ.ภูเก็ต ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาด
วันนี้ ( 25 มกราคม 2569) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เตรียมความพร้อมด้านมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus) ภายหลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดในรัฐเวสต์เบงกอล (West Bengal) ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่ที่มีการระบาด จำนวน 1 สายการบิน ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน โดยได้มีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทภก. ได้เพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขภายในอาคารผู้โดยสาร อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม รวมถึงการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีการประกาศยกระดับการควบคุมโรคในอนาคต และขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานภูเก็ตขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพในทุกมิติ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานสูงสุด