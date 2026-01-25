เฮ! กุ้งมังกร 7 สี ภูเก็ต ขึ้นทะเบียนGI แล้ว ลุ้นมานาน เชื่อช่วยยกระดับสินค้าอาหารทะเลท้องถิ่น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเฮ! หลังลุ้นมานาน “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” ได้ขึ้นทะเบียน GI อย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ต และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสินค้าอาหารทะเลท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ต และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสินค้าอาหารทะเลท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ซึ่งการขึ้นทะเบียน GI ครั้งนี้ เป็นการรับรองว่า กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งด้านแหล่งกำเนิด คุณภาพ และชื่อเสียง ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้จากพื้นที่อื่น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
.
นอกจากนี้ การได้รับการขึ้นทะเบียน GI ยังช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน โดยตรง ทำให้ชาวประมงและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเมนูอาหารทะเลคุณภาพในร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
ส่วนทางด้านมิติของ การท่องเที่ยว กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต สามารถพัฒนาเป็นของดีประจำถิ่น และ Soft Power ด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาสัมผัสรสชาติอาหารทะเลแท้จากแหล่งกำเนิด ช่วยเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
สำหรับความพยายามในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันมาอย่างยาวนาน ซึ่ง การขอขึ้นทะเบียน GI กุ้งมังกร 7 สี หรือภูเก็ตล็อบสเตอร์ ขอขึ้นทะเบียนทั้งที่จับมาได้จากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง เนื่องจากลูกพันธุ์ที่นำมาเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ โดยชาวประมงจับได้และนำมาขายให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยง ข้อมูลปี 2566 สามารถผลิตกุ้งมังกร 7 สี ได้ถึง 6.6 ตัน
โดยจุดเด่นของกุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต ส่วนหัวมีสีเหลือง ลำตัวสีเขียวใส โคนหนวดสีชมพู มีแถบสีขาวและดำพาดขวางลำตัว ขอบท้ายของปล้องท้องมีลายสีครีม หนวดของกุ้งมังกรดังกล่าวเรียวยาวและไม่มีก้ามปล้อง ท้องเรียบไม่มีร่องขวางกลาง หางมีลักษณะแผ่เป็นหางพัด มีกระดองบาง ทำให้เนื้อกุ้งเยอะกว่าสายพันธุ์อื่น และ รสชาติของเนื้อกุ้ง แน่น หวาน เคี้ยวนุ่มไม่ยุ่ย
นอกจากนี้ ยังมีประวัติที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดกุ้งมังกร 7 สี โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือน จ.ภูเก็ต เมื่อปี 2502 ได้ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งมังกร 7 สีลงทะเล โดยภูเก็ตมีกุ้งมังกรอาศัยอยู่จำนวนมาก ขณะนี้กำหนดให้บริเวณเกาะงำ อ.ถลาง และเกาะทะนาน อ.เมืองภูเก็ต เป็นพื้นที่อนุรักษ์กุ้งมังกร