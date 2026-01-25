นายกสุพิศฯ ผนึกทุกภาคส่วนเดินหน้าฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา คืนสมดุลธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลำน้ำสาขารอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2568 เพื่อมุ่งหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะปัญหาตะกอนสะสม น้ำตื้นเขิน น้ำเค็มรุก คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และน้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเกษตร ประมง และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพประมงและการใช้เส้นทางน้ำ พัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน