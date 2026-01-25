เริ่มแล้ว! ผู้คนแห่ร่วมพิธีแช่ว่าน 108 ชนิดวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง

พัทลุง - กลุ่มคนสายบุญ สายมู ทยอยเดินทางมายังวัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเข้าร่วมพิธีแช่ว่าน 108 ชนิด ตามแบบฉบับประเพณีเก่าแก่โบราณ
วานนี้ (24 ม.ค.) ที่วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กลุ่มคนสายบุญ สายมู ทยอยเดินทางมายังวัดเขาอ้อ ทำให้บรรยากาศภายในวัดคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศ เพื่อร่วมแช่ว่าน 108 ชนิด พิธีกรรมไสยศาสตร์เขาอ้อ ภายหลังที่พระสงฆ์รวมไปถึงลูกศิษย์ของวัดได้มีการจัดเตรียมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ “แช่ว่านยา 108 ชนิด” เป็นไปตามแบบฉบับประเพณีเก่าแก่โบราณของวัดเขาอ้อ ด้านไสยศาสตร์และความเชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกระพัน
โดยเริ่มต้นของการทำพิธีทางพระสงฆ์ รวมถึงลูกศิษย์ และผู้ศรัทธาได้ทยอยเดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยมี พระปลัดวิเชียร สีลโชโต เจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ ทำพิธีให้กับผู้ร่วมแช่น้ำว่านทั้ง 12 คน โดยพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยใช้ฤกษ์ 09. 00 น. ซึ่งพิธีกรรมแรกผู้ร่วมแช่ว่านทั้ง 12 ราย นุ่งขาวห่มขาวเข้าไปทำพิธีภายในอุโบสถ โดยทุกคนจะต้องมีการบริกรรมคาถาตามตำราเก่าแก่ จะต้องทำพิธีด้วยความสำรวม และตามหลักข้อปฏิบัติในการถือศีลหรือข้อห้ามในการร่วมพิธี หลังจากเสร็จพิธีแรกแล้วทางผู้ร่วมแช่ว่านจะต้องเข้าไปทำพิธีในส่วนของศาสนาพราหมณ์ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 30 นาที
จากนั้นจะไปยังบริเวณรางแช่ว่าน (อ่าง) ที่ได้มีการทำพิธีและลงอักขระยันต์ไปเมื่อวานนี้ โดยก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะลงไปแช่ในราง หรือ อ่างแช่น้ำว่าน ทางเจ้าอาวาสได้มีการบริกรรมคาถารวมไปถึงให้ทางผู้ร่วมทั้งหมดทำพิธีก่อนอีกครั้ง พร้อมกับให้ถอดเสื้อผ้าก่อนจะมีการเดินเข้าไปยังรางแช่ยา โดยขั้นตอนในการแช่จะใช้เวลา 3 วัน 3 คืน แต่ในระหว่างที่มีการแช่ว่านด้วยจำนวนของผู้เข้าร่วมทั้ง 12 ราย กับขนาดของรางหรืออ่าง จำกัดได้แค่ 6 คนต่อรอบ เลยต้องมีการสลับ 6 คนแรกแช่ 2 ชั่วโมง และสลับ 6 คนหลัง ไปมาตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน
โดยตามหลักวิชาของวัดเขาอ้อแล้ว จะทำให้บุคคลนั้นมีตบะและมีอำนาจอย่างเสือ มีความอดทนอย่างหมี มีความเข้มแข็งแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงสามารถแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความเชื่อว่าผู้ที่แช่ว่านยาวัดเขาอ้อติดต่อกันถึง 3 ครั้งขึ้นไปจะทำให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธทุกชนิด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการแช่ว่านยาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด จะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น ห้ามกินอาหารที่มีชื่อไม่เป็นมงคล หากไม่ปฏิบัติจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์เสื่อมเสีย
ขณะที่งานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 -26 มกราคม 2569 นอกจากการแช่ว่าว 108 แล้วภายงานยังมีพิธีกรรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นวันที่ 25 มกราคม 2569 พิธีสะเดาะพระเคราะห์ ต่ออายุเสริมดวงชะตา พิธีหุงข้าวเหนียวดำในอุโบสถวัดเขาอ้อ และในวันที่ 26 มกราคม 2569 นั้นช่วงเช้าจะมีพิธีบุญรำลึกถึงบูรพาจารย์สำนักเขาอ้อ และพิธีกินข้าวเหนียวดำตำรับเขาอ้อภายในพระอุโบสถ นั่งบนหนังเสือ ศรีษะคลุมหนังหมี พิธีรกรรมเข้มขลังอีกพิธีหนึ่งของสายมู
สำหรับวัดเขาอ้อ ถือเป็นแหล่งวิชาอาคมทางไสยเวท ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยโบราณ และมีพระเกจิอาจารย์ ผู้สืบต่อวิชาทางไสยเวท ที่ประชาชนเคารพศรัทธา เช่น พระอาจารย์ทองเฒ่า พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พระอาจารย์คง วัดบ้านสวน พระอาจารย์ปาน วัดเขาอ้อ และหากเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อทางไสยเวท อยู่ยงคงกระพัน คือ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นต้น ซึ่งนอกจากเรื่องไสยเวทแล้ว อีกจุดเด่นของวัดเขาอ้อก็คือ วิชาทางแพทย์แผนโบราณ