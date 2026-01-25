นครศรีธรรมราช - “สีหศักดิ์” ลงเยือนนครศรีธรรมราชช่วยผู้สมัคร ส.ส. เดินหาเสียงกลางตลาด แฟนคลับเชียร์คนละครึ่งพลัส-ลุยเขมรในเวทีโลกให้สุดซอย ขณะที่ผู้สมัคร สส.เขต 9 เปิดเวทีปราศรัยทำความเข้าใจกับประชาชน
วานนี้ (24 ม.ค.) บรรยากาศการรณรรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักในหลายจุด ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 ตัวเมืองนครศรีธรรมราช นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ช่วย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเขต 1 นครศรีธรรมราช โดยก่อนลงพื้นที่ นายสีหศักดิ์ ได้เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากนั้นได้สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ก่อนเข้าพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายในบริเวณตลาดนัดริมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
นายสีหศักดิ์ ได้สนทนากับพ่อค้าแม่ค้าพร้อมกับประชาชนที่มาถ่ายรูปและทักทายพร้อมทั้งชื่นชมจากการได้ติดตามการทำงานของ นายสีหศักดิ์ ในเวทีนานาชาติเกี่ยวกับกรณีกัมพูชา และขอให้ นายสีหศักดิ์ ดำเนินการกับกัมพูชาบนเวทีโลกให้เบ็ดเสร็จ และยังได้เรียกร้องให้นำโครงการคนละครึ่งพลัสกลับมาให้เร็วที่สุด เนื่องจากสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง สร้างการสะพัดหมุนเวียนของเงินในตลาดระดับฐานรากได้ดีมาก โดย นายสีหศักดิ์ ระบุว่าหากพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลจะสามารถนำโครงการคนละครึ่งพลัสนี้กลับมาได้ทันที
ขณะเดียวกันที่เวทีปราศรัยในตำบลเปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัครหมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัยท่ามกลางประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟัง โดยการปราศรัยได้เน้นทำความเข้าใจในหลายประเด็นหลังจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนไม่จำเป็นต้องไปร่วมงานบุญ งานบวช งานวัฒนธรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย สส.ต้องทำหน้าที่ในสภา
ขณะที่ นางสาวพิมพ์ภัทรา ได้กล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่พยายามโจมตีนั้นไม่ได้เข้าใจหน้าที่ของผู้แทน เป็นความคิดที่คับแคบมาก การเข้าร่วมงานต่างใกล้ชิดกับชาวบ้านจะต้องรับฟังให้มาก การรวมกันของชาวบ้านในงานต่าง ๆ จะเป็นแหล่งสำคัญในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ปัญหาจะถูกนำไปประสานงานจัดการได้ในทุกระดับท้องที่ ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ การทำหน้าที่ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอาจเป็นเขตเลือกตั้งเดียวก็เป็นได้ ที่ชาวบ้านเรียกชื่อได้อย่างสนิท เช่น ลูกปุ้ย หลานปุ้ย น้องปุ้ย พี่ปุ้ย โดยไม่มีคำว่า ส.ส. หรือท่านนำหน้า และระบุด้วยว่าการโจมตีรในระยะนี้มีหลายรูปแบบ แต่ไม่สามารถทำลายความจริงที่ทุกคนสัมผัสในพื้นที่ได้