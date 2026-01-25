แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี

พังงา - ข่าวดีในรอบ 30 ปี แม่เต่ามะเฟือง กลับขึ้นขึ้นวางไข่ชายหาด บางหลุด ต.บางม่วง อีกครั้ง ตรวจพบจำนวน 91 ฟอง สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่
จากกรณีเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ชาวบ้านพบร่องรอบแม่เต่าขนาดใหญ่ คลานขึ้นมาบริเวณชายหาดบางหลุด ต.บางม่วง จ.พังงา คาดว่าน่าจะเป็นแม่เต่ามะเฟือง หลังทราบเรื่อง นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายกฤษชนะ นิสสะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10 (ตะกั่วป่า พังงา) นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดบางหลุด หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
พร้อมได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับศูนบ์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนพื้นที่ ผลการตรวจสอบพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ จำนวน 1 รัง มีขนาดพาย 160 ซม. ขนาด 65 ซม.ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหาไข่เต่าที่ฝั่งใต้ทรายพบว่ามีไข่เต่าดี 84 ไข่ลม 6 ไข่แตกในรัง 1 ฟอง
โดยตำแหน่งวางไข่อยู่ใกล้แนวที่น้ำทะเลท่วมถึง และจะส่งผลกระทบต่อการฟักไข่ จึงทำการย้ายไข่ไปฟักบริเวณใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย จัดทำคอกป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลหลุมฟักไข่จนกว่าไข่เต่าจะฟักและลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 55-60 วัน
สำหรับการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองบริเวณชายหาดบางหลุด ต.บางม่วง เงียบหายไปกว่า 30 ปี ที่เต่าไม่ขึ้นมาวางไข่ แต่มาวันนี้เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างทราบข่าวได้เดินทางมากันมาดูไข่เต่ามะเฟืองพร้อมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯในการเคลื่อนย้ายรังไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสร้างคอกล้อมเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าการพบไข่เต่ามะเฟืองในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพังงา