xs
xsm
sm
md
lg

แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - ข่าวดีในรอบ 30 ปี แม่เต่ามะเฟือง กลับขึ้นขึ้นวางไข่ชายหาด บางหลุด ต.บางม่วง อีกครั้ง ตรวจพบจำนวน 91 ฟอง สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่


จากกรณีเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ชาวบ้านพบร่องรอบแม่เต่าขนาดใหญ่ คลานขึ้นมาบริเวณชายหาดบางหลุด ต.บางม่วง จ.พังงา คาดว่าน่าจะเป็นแม่เต่ามะเฟือง หลังทราบเรื่อง นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายกฤษชนะ นิสสะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10 (ตะกั่วป่า พังงา) นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดบางหลุด หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า


พร้อมได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับศูนบ์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนพื้นที่ ผลการตรวจสอบพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ จำนวน 1 รัง มีขนาดพาย 160 ซม. ขนาด 65 ซม.ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหาไข่เต่าที่ฝั่งใต้ทรายพบว่ามีไข่เต่าดี 84 ไข่ลม 6 ไข่แตกในรัง 1 ฟอง


โดยตำแหน่งวางไข่อยู่ใกล้แนวที่น้ำทะเลท่วมถึง และจะส่งผลกระทบต่อการฟักไข่ จึงทำการย้ายไข่ไปฟักบริเวณใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย จัดทำคอกป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลหลุมฟักไข่จนกว่าไข่เต่าจะฟักและลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 55-60 วัน


สำหรับการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองบริเวณชายหาดบางหลุด ต.บางม่วง เงียบหายไปกว่า 30 ปี ที่เต่าไม่ขึ้นมาวางไข่ แต่มาวันนี้เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างทราบข่าวได้เดินทางมากันมาดูไข่เต่ามะเฟืองพร้อมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯในการเคลื่อนย้ายรังไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสร้างคอกล้อมเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าการพบไข่เต่ามะเฟืองในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพังงา









แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี
แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี
แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี
แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี
แม่เต่ามะเฟือง กลับมาวางไข่ที่ชายหาดบางหลุด จ.พังงา อีกครั้งหลังหายไปนาน 30 ปี
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น