“ธนาธร” มั่นใจพรรคประชาชนกวาด ส.ส.ยะลา 3 ที่นั่งยกจังหวัด

ยะลา - พรรคประชาชนเปิดเวทีปราศรัยที่ จ.ยะลา ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังหลายร้อยคน ขณะที่ “ธนาธร” มั่นใจชนะ ส.ส.แบบแบ่งเขตยกจังหวัดทั้ง 3 เขต
วานนี้ (23 ม.ค.) ที่สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือก เขตเทศบาลนครยะลา พรรคประชาชนได้เปิดเวทีปราศรัย โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน นายรอมฎอน ปันจอร์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขตของ จ.ยะลา ขึ้นเวทีปราศรัย ชูนโยบายของพรรค มีประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงวัยกลางคน เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้
นายธนาธรได้ปราศรัยชูนโยบายของพรรคในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความไม่โปร่งใสในการบริหารราชการในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และด้านความมั่นคง ซึ่งยังยึดโยงถึงเหตุการณ์ตากใบ และการบังคับใช้กฏหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังการปราศรัย นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคประชาชนมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ุ 2569 นี้ พรรคประชาชนจะเอาชนะได้ทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลา ทั้งนี้เนื่องจากผู้สมัครทั้ง 3 เขตได้มุ่งมั่นลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชน รวมถึงรับฟังปัญหา และนำนโยบายของพรรคไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ นอกจากนี้ยังมั่นใจในฐานเสียงธรรมชาติ อย่างเช่นวันนี้ ที่มีพี่น้องประชาชน ซึ่งทราบข่าวได้เดินทางมาร่วมฟังการปราศรัย และเชื่อว่า พี่น้องประชาชนก็พร้อมให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประชาธิปไตย
“ท้ายสุดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2569 และขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนลงประชามติ กาเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยในสังคมไทยในอนาคต” นายธนาธร กล่าว