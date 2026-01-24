รวบอีกแก๊งยิว จัดปาร์ตี้เสพยาสูตรใหม่ “ลาบูบู้” กลางวิลล่าหรูบนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตม. บุกวิลล่าหรู บนเขาบ้านศรีธนูเกาะพะงัน บุกทลายปาร์ตี้ รวบแก๊ง 4 อิสราเอลมั่วสุมยาเสพติด ผงะพบยาเสพติดสูตรใหม่ "ลาบูบู้" อันตรายถึงตาย
เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 23 มกราคม 2569 พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ประสานกำลัง นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี นำกำลัง บุกทลายปาร์ตี้ชาวต่างชาติในวิลล่าหรู บนเขา หมู่ 8 บ้านศรีธนู หลังได้รับแจ้งทางสายด่วน 1155 ตำรวจท่องเที่ยว ว่า
มีชาวต่างชาติ มั่วสุมจัดปาร์ตี้ ส่งเสียงดัง จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบมีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังและมีชาวต่างชาติเข้าออกผิดสังเกตตลอดทั้งวัน ณ วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 8 ต.เกาะพะงัน เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มชายชาวอิสราเอล 4 ราย เมื่อทั้งหมดเห็นเจ้าหน้าที่ ถึงกับแตกตื่นตกใจพากันวิ่งหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมได้ได้ 4 คน ทราบชื่อ Mr. ELIRAN AVITAN (อายุ 27 ปี Mr. SALI SASON (อายุ 27 ปี Mr. DOR NACHMIAS (อายุ 29 ปี Mr. BEN ASLAN (อายุ 29 ปี) ตรวจสอบ พบเศษผงสีขาวกระจายอยู่บนโต๊ะ จากการตรวจค้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้หลายรายการ ได้แก่ โคเคน และ MDMA (ยาอี) แต่ที่น่าตกใจ คือพบยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่า "ขนม" หรือ "ยาลาบูบู้" Labubu ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดอัดรูปทรงอาร์ททอยชื่อดัง (Art Toy) สีฟ้าสดใส
ยึดยาเสพติด “ยาลาบูบู้” พร้อมควบคุมชาวต่างชาติทั้ง 4 คนไปสอบปากคำที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้นัดกันมาปาร์ตี้ ร่วมกันเสพยาดังกล่าวจริง ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหา “ ร่วมกันครอบครอง และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ เข้าสู่กระบวนการเพิกถอนวีซ่าเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เปิดเผยว่า ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้ประสานมายังฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจับกุมแก๊งปาร์ตี้ ชาวอิสราเอล จำนวน 4 ราย ที่ร่วมกันลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติด ส่งเสียงดัง ซึ่งจากการตรวจสอบพบยาเสพติดชนิดใหม่ ที่เข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน ที่เรียกกันว่า “ลาบูบู้” ซึ่งลักษณะเป็น ฮาร์ดทอยลายการ์ตูน ที่มีการแพร่กระจายไม่ฝั่งอันดามันก่อน แทรกซึมเข้ามาบนเกาะพะงัน ซึ่งยาเสพติดตัวนี้ เป็นการผสมแบบ Polydrug use การใช้ยาหลายชนิดรวมกัน ประกอบด้วย MDMA ความเข้มข้นสูง, เคตามีน, โคเคน และคาเฟอีน ซึ่งหากเสพเกินขนาดอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตได้ทันที
“เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปฏิบัติการร่วมกันปราบปรามยับยั้ง เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเกาะพะงัน ซึ่งจากผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ มาจากสายด่วน 1155 ของตำรวจท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติ และ พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ร้องเรียนเข้ามา”
ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีในพื้นที่เกาะพะงัน เป็นความเข้มแข็งของฝ่ายความมั่นคง ทุกภาคส่วน ที่จับมือกันบูรณาการกวาดล้างผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวและยกระดับความปลอดภัยแบบเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นในแหล่งการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่สีขาวในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ต่อไป