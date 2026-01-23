กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเกษตรสร้างมูลค่า ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 มกราคม 2569 ช่วงเช้า เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย นายธวัช สุระบาล ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานซีพี - เมจิ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงงาน เกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อคิดเห็นว่าการดำเนินการของโรงซีพี - เมจิ ที่ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งทางด้านเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพ รวมไปถึงการรับซื้อน้ำนมดิบจากศูนย์รับน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก
ช่วงบ่าย เวลา 15.30 นาฬิกา ได้เดินทางไปยังวิภาข้าวเกรียบเห็ดหอม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวเกรียบจากเห็ดหอม ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยวิภาข้าวเกรียบเห็ดหอมเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP อย. GHP HACCP และ Halal ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป