โรตารีหาดใหญ่ ผนึกกำลังโรตารีมาเลเซีย รวมพลังปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกับ Rotary Club of Seberang Jaya ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการ “รวมพลัง ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
วันนี้ (23 ม.ค.) สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกับ Rotary Club of Seberang Jaya ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการ “รวมพลัง ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” ที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรโรตารี ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.จันทนา จันทรโชติ นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกับ Rotary Club of Seberang Jaya ซึ่งเป็นสโมสรหลักในการระดมทุนและสนับสนุนทรัพยากรจากสโมสรโรตารีในภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนโรตารีสากลเข้าร่วม อาทิ DG. Edward Khoo ผู้ว่าการภาค 3300 ผู้แทนผู้ว่าการภาค 3300 รวมถึงอดีตผู้ว่าการภาค ได้แก่ นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ และ นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ตลอดจนนายกสโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมกว่า 200 คน
สำหรับการส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็น ประกอบด้วย ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้านักเรียน ชุดลำลอง ชุดนอนเด็กเล็ก แพมเพิร์ส แผ่นเจลลดไข้ พลาสเตอร์ยาปิดแผล และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานผู้รับมอบ ได้แก่
1. โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา, / ร.ร.เทศบาล 2 สังหัดเทศบาลนครหาดใหญ่/, รร.บ้านเขาพระ, ร.ร.บ้านชายคลอง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 4 แห่ง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต..) มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและบ้านพักคนชรา จำนวน 3 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อบต.คลองอู่ตะเภา , อบต.ฉลุง , อบต.ท่าข้าม, อบต.ฉลุง
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
และ 6. เทศบาลดำบลจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลคอหงส์, เทศบาลตำบลบ้านพรุ, เทศบาลตำบลควนลัง, เทศบาลนครหาดใหญ่