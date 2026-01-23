แม่เต่าปักหมุดวางไข่ที่ เกาะตาชัย จ.พังงา พบแล้ว 3 รัง

พังงา - "รังที่ 3 ของเกาะตาชัย" แม่เต่า มารัวๆ ปักหมุดวางไข่ที่ เกาะตาชัย จ.พังงา เจ้าหน้าที่เฮ! พบแม่เต่าตนุ ขึ้นมาวางไข่บนชายหาด จำนวน 130 ฟอง พบจุดวางไข่เสี่ยงน้ำทะเลเข้าถึง ย้ายไปอยู่จุดปลอดภัย
เมื่อวันนี้ ( 23 มกราคม 2569) ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯ สล.3 (เกาะตาชัย) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้เฝ้าระวังและตรวจตราบริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ พบแม่เต่าตนุ ขึ้นวางไข่จำนวน 130 ฟอง บริเวณหน้าหาดของเกาะตาชัย วัดความกว้างจากร่องรอยขนาดของใบพายได้ 87 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าจุดที่เต่าวางไข่นั้นมีความเสี่ยงน้ำทะเลท่วมถึง และ เสี่ยงต่อการถูกรบกวน จึงได้ย้ายไปฟักในจุดที่ปลอดภัยต่อไป
สำหรับการขึ้นวางไข่ของเเม่เต่าตนุในครั้งนี้นั้นนับเป็นรังที่สามของฤดูกาลสำหรับการขึ้นวางไข่บริเวณเกาะตาชัย และเป็นรังที่หกของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติกำลังฟื้นฟู เเละมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายหาดและท้องทะเลในพื้นที่
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ระบุว่า จากการตรวจสอบร่องรอย พบเป็นแม่เต่าตนุสภาพสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ วัดความกว้างของพายได้ถึง 87 เซนติเมตร “การกลับมาวางไข่อย่างต่อเนื่องนี้ คือดัชนีชี้วัดที่สำคัญถึงความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายหาด ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการพื้นที่และการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและปัจจัยรบกวน เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าจุดวางไข่เดิมอาจถูกน้ำทะเลท่วมถึง จึงดำเนินการย้ายรังไข่ไปยังจุดเพาะฟักที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมต้อนรับลูกเต่าที่จะลืมตาดูโลกในเร็วๆ นี้
สำหรับเต่าที่ขึ้นวางไข่ในครั้งนี้นับว่าเป็นรังที่ 3 ที่แม่เต่า ขึ้นมาวางไข่ บนเกาะตาชัย จ.พังงา สำหรับเกาะตาชัย ได้มีการปิดไม่ให้มีการท่องเที่ยวมานานหลายปีแล้ว และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดการท่องเที่ยวแต่อย่างใด