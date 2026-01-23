2 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง “รวมไทยสร้างชาติ-เพื่อไทย” เผยความมุ่งมั่นหวังสร้างความเจริญให้จังหวัด

ตรัง - 2 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเพื่อไทย เผยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับการพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดตรัง
วันนี้ (23 ม.ค.) นายวิรัช วิชัยวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ตนเองเคยทำหน้าที่ด้านสื่อมวลชนมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ และวิทยากรบรรยายด้านการเลือกตั้ง ความมั่นคง หรือยาเสพติด โดยร่วมกับ กกต.ตรัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ กอ.รมน.ภาค 4 รวมทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ท่าน เป็นรองประธานชมรมทหารผ่านศึกษาจังหวัดตรัง และเป็นคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2562
หลังจากนั้นได้หันเหเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติ ด้วยการลงสมัคร ส.ว. เมื่อปี 2562 โดยได้รับเลือกเข้าไปจนถึงในระดับประเทศ เพื่อขึ้นบัญชีจำนวน 200 คน (คสช. เลือก 50 คน) และต่อมาได้ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคราษฎร์วิถี เมื่อปี 2566 ซึ่งจากการที่ทั้ง 2 เวทีดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ตนเองรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องการเมือง และกลับไปทำงานเป็นวิทยากรแทน จนกระทั่งล่าสุดได้รับการประสานมาจาก นายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ก่อนตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.ตรัง เป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ เนื่องจากตนเองให้ความนิยมชมชอบนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันและไฟฟ้าของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งถูกใจชาวตรังเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตนเองก็มีฐานเสียงสำคัญในพื้นที่เขต 4 อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในอำเภอสิเกา ที่ฝ่ายภรรยาของตนมีเครือญาติมากถึง 11 ตระกูล เพื่อช่วยผลักดันให้ได้เป็นผู้แทนคนที่ 2 ของชาวอำเภอสิเกา อีกทั้งตนเองก็เคยรับราชการอยู่ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว และอำเภอกันตัง ทำให้คาดหวังว่าจะมีคะแนนไม่น้อยกว่า 20,000 เสียง ซึ่งเพียงพอต่อการคว้าชัยชนะมาได้
ส่วน นายอาณัฐชัย ภู่กลาง ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนเองเป็นชาวตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เรียนจบประถมศึกษา จากโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวตรัง จบมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสภาราชินี และจบปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จากนั้นได้ไปทำงานธุรกิจส่วนตัวและดูแลกิจการในครอบครัว ก่อนที่เมื่อปี 2556 จะหันเหเข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่น และได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ฝาด
รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก สภ.สิเกา ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กตตร.) จนกระทั่งล่าสุดด้วยความสนใจในการเมืองระดับชาติเหมือนกันคุณพ่อ จึงไม่ลังเลที่จะเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ในเขต 4 พื้นที่บ้านเกิด ในนามพรรคเพื่อไทย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับการพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดตรัง
ทั้งนี้ นายอาณัฐชัย เป็นบุตรชายของ นายรัตน์ ภู่กลาง อดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง และหัวคะแนนคนสำคัญของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเที่ยวนี้ก็ลงสมัคร ส.ส.ตรัง เช่นกัน ในพื้นที่เขต 1 พรรคเพื่อไทย