ชาวสวนในพื้นที่พังงา เฮลั่น! ของขวัญจากดิน “เห็ดโคน” ผุดกลางสวน เก็บกิน เก็บขาย ได้ราคา

พังงา - ของขวัญจากดิน! ชาวสวนในพื้นที่ จ.พังงา เฮลั่น! พบเห็ดโคน ขึ้นในสวน เก็บกินในครอบครัว เหลือขายสร้างรายได้เสริม เผยราคาดี 200-300 บาท
ชาวสวนในพื้นที่จังหวัดพังงา ต่างพากันดีใจ หลังฝนเริ่มตกส่งผลให้ “เห็ดโคน” เห็ดป่าหายากและมีรสชาติอร่อย ผุดขึ้นตามธรรมชาติในสวนยาง สวนปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ เปรียบเสมือนของขวัญจากดินที่ธรรมชาติมอบให้ บางครอบครัวเก็บมาปรุงอาหารกินกันอย่างเอร็ดอร่อย เหลือจากการบริโภคในครอบครัวก็นำออกจำหน่าย สร้างรายได้เสริมช่วงก่อนเข้าหน้าแล้ง และ ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปร่วมเก็บเห็ดโคน กลุ่มใหญ่ที่ชาวสวนพบในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
น.ส.ศศิธร ชำนิการ เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน กล่าวว่า เห็ดโคนที่พบมีลักษณะสมบูรณ์ ดอกใหญ่ สดใหม่ ขึ้นกระจายตามโคนต้นปาล์มและกลางร่องสวน หากเราพบแล้วต้องรีบเก็บตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เพราะหากช้าจะถูกแมลงหรือสัตว์ป่ามากินก่อน โดยราคาจำหน่ายเห็ดโคนในท้องตลาดถือว่าค่อนข้างดี กิโลกรัมละ 200-300 บาท
ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเห็ดโคน เกษตรกรจะพบเห็ดโคนขึ้นตามสวนทุกวัน ทำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุน เพียงอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและธรรมชาติในพื้นที่ สำหรับเมนูที่นิยมนำเห็ดโคนมาปรุงอาหารนั้น มีเมนูแกงจืดกับหมี่หุ้น แกงเลียง และเห็ดโคนผัดน้ำมัน ถือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่ออีกด้วย
ทั้งนี้ เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ถือเป็นเห็ดป่าที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเก็บ ชาวบ้านแนะนำหากพบเห็ดในสวนในป่าให้เลือกเก็บเฉพาะเห็ดที่รู้จักแน่ชัด เพื่อความปลอดภัย และช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ของขวัญจากธรรมชาติเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต