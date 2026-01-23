ชาวมาเลเซียแห่กินทุเรียนโอวฉี่นอกฤดูกันอย่างคึกคัก

ยะลา - ชาวมาเลเซียแห่เข้ามากินทุเรียนโอวฉี่ที่มีผลผลิตช่วงนอกฤดูกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีรสชาติหวานมันอร่อยและยังราคาถูกอีกด้วย
วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ซุปเปอร์ยู (ข้างร้านขนมบั่นฮวด) หน้าหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ในช่วงนี้ทุเรียนในพื้นที่ได้ออกผลผลิตนอกฤดู โดยปกติจะมีออกในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. ของทุกปี ซึ่งเบตงเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหลากกลายสายพันธุ์และผลไม้นานาชนิด ทำให้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำทุเรียนที่ออกผลผลิตนอกฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียนโอวฉี่ หรือ ทุเรียนหนามดำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาวางจำหน่าย ทำให้ช่วงนี้ยอดขายดีเพราะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเยอะและราคาทุเรียนโอวฉี่ไม่แพงมากนัก
โดยทุเรียนหนามดำ หรือ โอวฉี่ ปีนี้ขายอยู่ที่ราคา 1 ลูก กก.ละ 150 บาท, 2 ลูก กก.ละ 140 บาท และ 3 ลูก กก.ละ 130 บาท โดยหากบรรจุกล่องจะอยู่ที่กล่องละ 100 บาท 2 กล่อง 170 บาท 3 กล่อง 220 บาท และพิเศษ ครบ 4 กล่องแถมฟรี 1 กล่อง
แม่ค้าทุเรียนรายหนึ่ง กล่าวว่า ทุเรียนในพื้นที่เบตงชาวมาเลเซียจะชอบลูกที่หล่นจากต้นเนื้อจะมีรสชาติออกเข้มข้น หากเป็นลูกตัดชาวมาเลเซียจะไม่ซื้อกินเลย ส่วนคนไทยบ้านเราชอบกินเพราะเนื้อทุเรีนติดแข็งนิดหน่อย ส่วนชาวมาเลเซียจะกินแบบนิ่ม ๆ เลย แบบสุกหล่นจากต้น
อีกทั้งในพื้นที่ อ.เบตง สภาพดิน น้ำ และอากาศ มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ทุเรียนหลายสายพันธุ์มีรสชาติที่อร่อยต่างออกไปจากต้นตำรับที่ปลูกกันในมาเลเซีย ซึ่งทุเรียนที่ปลูกในอำเภอเบตงจะให้รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อเยอะเป็นพิเศษและเป็นที่โปรดปรานสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก และนอกจากรสชาติความอร่อยแล้วยังมีราคาถูกอีกด้วย สำหรับท้ายฤดูกาลปีนี้