อุกอาจ! คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มรถสองสามีภรรยากลางดึก ตำรวจคาดเหตุจากธุรกิจสีเทา

พัทลุง - คนร้ายขับรถเก๋งตามประกบรถกระบะ ก่อนยิงถล่มใส่จนพรุนทั้งแถบ บริเวณทางโค้งหน้าวัดเกาะทองสม ถนนสายเกาะทองสม-คลองเฉลิม อ.เขาชัยสน สองสามีภรรยารอดตายจอดทิ้งรถกระบะหลบหนี ตำรวจคาดสาเหตุจากธุรกิจสีเทา พบรถเก๋งเคยใช้ไปก่อเหตุยิงถล่มบ้านประชาชนมาแล้ว
วันนี้ (23 ม.ค.) เมื่อช่วงกลางดึก ตำรวจ สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่รถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย บนถนนสายเกาะทองสม-คลองเฉลิม ท้องที่ ม.15 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง ในที่เกิดเหตุบริเวณทางโค้งหน้าวัดเกาะทองสม เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะแบบ 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กธ -3050 พัทลุง มีร่องรอยถูกยิงพรุนทั้งคัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยนายธนวัตร์ เทียบพุฒ อายุ 31 ปี คนขับรถ และนางอนงนาฎ อายุ 29 ปี ภรรยา เจ้าของรถ หลังถูกยิงได้จอดรถแล้วหลบหนี เบื้องต้น ตำรวจเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัว
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ขณะที่นายธนวัตร์และภรรยาขับรถออกจากบ้านเช่า เพื่อกลับบ้านในพื้นที่รอยต่อ อ.เขาชัยสน กับ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 3 กิโลเมตร ได้มีรถยนต์เก๋งสีบรอนซ์ขับตามหลังมา ก่อนขับมาประกบตรงทางโค้งแล้วยิงใส่ 5 นัด จนรถได้รับความเสียหายแล้วหลบหนีไป
พ.ต.อ.ไพบูลย์ บุญรัตน์ ผกก.สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า เบื้องต้น มูลเหตุน่าจะมาจากธุรกิจสีเทา โดยได้ให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้เสียหายมาสอบปากคำ และติดตามหาหลักฐานกล้องวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมหลักฐานออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบข้อมูลหลักฐานว่า รถยนต์เก๋งคันที่ก่อเหตุ คนร้ายเคยใช้มาก่อเหตุยิงถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้รับความเสียหายมาแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม โดยกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถยนต์เก๋งคันดังกล่าวในขณะคนร้ายก่อเหตุ ใช้อาวุธปืนยิงบ้านจำนวน 23 นัด ก่อนขับรถยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไป
นางไพเราะ สืบสม อายุ 62 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 197หมู่ 1 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ที่ได้รับความเสียหาย กล่าวว่า เบื้องต้นตนเองก็ไม่ทราบว่าเกิดเอะไรขึ้น ตอนเกิดเหตุขณะที่นอนหลับ อยู่ที่บ้านพร้อมลูก 5 คน ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแต่ไม่กล้าออกมาดู จนกระทั่งมีรถขับออกไป พบว่าบ้านถูกยิงได้รับความเสียหายดังกล่าว ส่วนสาเหตุไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใคร เชื่อว่าคนร้ายน่าจะยิงข่มขู่ผิดบ้าน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคนก่อเหตุเป็นใคร จนกระทั่งทราบข่าวอีกที รถยนต์คันดังกล่าวก่อเหตุยิงใสรถยนต์กระบะจนได้รับความเสียหายอีกครั้ง