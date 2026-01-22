ตำรวจแกะรอยจาก AirPod นักท่องเที่ยวที่แจ้งหาย เจอรังยาเสพติด ฉายา “นายอ๊อดอื้อ”

สุราษฎร์ธานี - หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วม ตำรวจท่องเที่ยวพะงัน สุดเจ๋ง ตามรอย AirPod หูฟัง ของนักท่องเที่ยว ที่แจ้งหายไว้ ไปพบแหล่งค้ายารายใหญ่ ฉายานายอ๊อด บนเกาะพะงัน เห็นเจ้าหน้าที่กระโดดหนีทิ้งของกลาง ร่วมทั้งAirPod ที่ถูกขโมย
วันนี้ ( 22 มกราคม 2569) ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่กำชับให้ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ กวดขันวินัยและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบ ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด ล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันโชว์ผลงาน แบบไม่ทันตั้งตัว หลัง พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อม พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวนภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ได้รับแจ้ง Mrs. Matilda Daka นักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ วัย 29 ปี ขอความช่วยเหลือ จากตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน หลังถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินไปจากที่พักบริเวณบ้านใต้ เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยผู้เสียหายได้ใช้ระบบติดตามตำแหน่ง (Find My) ของหูฟังไร้สาย AirPod จนพบพิกัดที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ ตำรวจท่องเที่ยวพะงัน จึงรุดไปยังบ้านเป้าหมาย ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน ขณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบพบชายไทยกำลังนั่งอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงให้ผู้เสียหายกดปุ่ม “ส่งสัญญาณเสียง” ที่ AirPod ทันทีที่เสียงดังขึ้นจากภายในห้อง ชายคนดังกล่าว กำลังนั่งแพ็คยาเสพติดใส่ถุง เกิดอาการตกใจกลัว และ อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามคนร้ายที่วิ่งเข้าป่าละเมาะขึ้นภูเขา ส่วน ภายในบ้านพบยาเสพติดจำนวนมาก รวมทั้ง AirPod ของนักท่องเที่ยวที่ตามหา พบอยู่ในบ้าน และ พบบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของบ้าน ตกอยู่ ระบุชื่อ นายธานินทร์ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จึงได้รายงานให้ นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ จากการใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมตรวจค้นภายในห้องพักอย่างละเอียด พบของกลางเป็นยาเสพติด รวมกว่า 19 รายการ
ประกอบด้วย ยาไอซ์น้ำหนัก 523 กรัม ยาบ้า 5 เม็ด และยาอี (MDMA) น้ำหนัก 77.7 กรัมของกลางจำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์เสพ และ ของกลางอื่นๆ ตรวจสอบทราบชื่อผู้ครอบครองคือ นายธานินทร์ (หรืออ๊อด) อายุ 55 ปี ที่ไหวตัวทันวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ ไปได้ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อการค้าและการแพร่กระจายในชุมชน ขยายผลรวบ "ลูกค้า" คาบ้านพัก
ระว่างการตรวจค้น มีสายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังเครื่องของนายธานินทร์ เจ้าของบ้าน เพื่อขอซื้อยาเสพติดในราคา 500 บาท เจ้าหน้าที่จึงวางแผนซุ่มรอจนกระทั่ง นายชาญณรงค์ อายุ 35 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเพื่อรับยาตามนัด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม จากการตรวจปัสสาวะนายชาญณรงค์ พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย สารภาพว่ามาซื้อยาจากนายออด ที่บ้านหลังนี้บ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดฯ และขับขี่รถในขณะมีสารเสพติดในร่างกาย” ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในส่วนนายธานินทร์ หรืออ๊อด เจ้าของบ้าน ที่กระโดดวิ่งหนีขึ้นเขาไป ทางเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย ในข้อกล่าวหา ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่าย ต่อไป ส่วน AirPod ของนักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ ตรวจสอบทราบว่า คนร้ายที่เข้าไปขโมย ได้นำมาแลกกับยาเสพติด กับ นายธานินทร์ หรืออ๊อด เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนที่ขโมยแล้ว กำลังติดตามตัว มาดำเนินคดีในข้อกล่าวหาลักทรัพย์
สำหรับ คดีนี้เป็นการ บูรณาการร่วมหลายฝ่าย บุกทลายเครือข่ายยาเสพติด ฉายานายอ๊อด นำไปสู่การตรวจยึดของกลางจำนวนมาก จุดเริ่มจาก AirPod เพียงข้างเดียว และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ไหวพริบดีเยี่ยม ใช้เทคโนโลยีตามรอยทรัพย์สินจนพบแหล่งกบดานพ่อค้ายา ด้าน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ระบุว่า การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่า ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินอย่างเต็มที่ โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยวให้หมดไป