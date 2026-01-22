กมธ.ไอซีที วุฒิสภา เปิดเวทีเสนอแนวทางเชิงนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย

กมธ.การเทคโนโลยีฯ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” เปิดเวทีเสนอแนวทางเชิงนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย
วันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B1 (สส.)คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงานพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” โดยมี นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เปิดการสัมมนา นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาและยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี 5.5G 6G Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Edge Computing และ Big Data จึงจำเป็นต้องผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งมิติของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายอย่างรอบด้าน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีระดับโลก จากปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ที่มาของปัญหา ทั้งในเชิงโครงสร้าง แนวนโยบาย การกำกับดูแล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การสัมมนาในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนา และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย เพื่อให้รองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และหวังว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงานตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
ภายในงานสัมมนามีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแห่งชาติ สู่ยุค AI-Cloud-6G เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” โดย นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “Regulatory Reform for Telecom Infrastructure : ความท้าทายใหม่ในการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย” โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จากนั้น เป็นการอภิปรายเรื่อง “ความท้าทายเชิงโครงสร้างของระบบโทรคมนาคมในประเทศไทย : ก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล” วิทยากรโดย นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสายงานกิจการโทรคมนาคม พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด นายราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการอภิปรายโดย นายสืบศักดิ์ สืบภักดี คณะทำงานพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย และนางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย กล่าวสรุปผลและปิดการสัมมนา
สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาคณะกรรมาธิการจะนำไปประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป