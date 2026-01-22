ตร.สตูลบุกรวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายา ยึดยาบ้ากว่า 68,000 เม็ดที่ซ่อนมากับเครื่องซักผ้ามินิ

สตูล - ตำรวจสตูลรวบเครือข่ายยานรกข้ามภาค พบซุกซ่อนมากับเครื่องซักผ้ามินิ โดยส่งเป็นพัสดุตรงมาจากเชียงใหม่ ยึดยาบ้ากว่า 68,000 เม็ด พร้อมขยายผลรวบผู้ต้องหาได้ 2 ราย
วันนี้ (22 ม.ค.) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูล สนธิกำลัง ปปส.ภาค 9 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ ผกก.สส.ภ.จว.สตูล, พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ ปะดุกา รอง ผกก.สส.ฯ โดยมีชุดปฏิบัติการเข้าหน้างานนำโดย ร.ต.อ.สานิต ขวัญสุข รองสารวัตรสืบสวน ภ.จว.สตูล พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและกำลังจาก ปปส.ภาค 9 ได้แกะรอยพัสดุต้องสงสัยส่งตรงจากเชียงใหม่ หลังสืบทราบว่ามีการส่งยาเสพติดผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
โดยเจ้ากน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นที่ศูนย์กระจายสินค้า ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล พบกล่องพัสดุขนาดใหญ่บรรจุเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ ขนาดความจุ 4 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เมื่อเปิดตรวจสอบภายในถังซัก พบยาบ้าบรรจุเป็นก้อนรวม 34 ก้อน (ประมาณ 68,680 เม็ด) มูลค่ารวมกว่า 3.4 ล้านบาท
จากการขยายผลเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ รายที่ 1 คนรับของ อายุ 30 ปี ถูกจับกุมขณะมารับพัสดุ ให้การอ้างว่าถูกว่าจ้างให้มารับของ โดยได้รับค่าจ้างเพียง 1,000 บาทต่อครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลพบเครื่องซักผ้าลักษณะเดียวกันภายในบ้านอีกหนึ่งเครื่อง จึงเข้าจับกุมรายที่ 2 คนเตรียมการ อายุกว่า 40 ปี เป็นผู้ประสานงานหลัก
ชุดสืบสวนของ ร.ต.อ.สานิต ขวัญสุข พบว่า ขบวนการนี้มีความแนบเนียนสูง มีการใช้ชื่อบุคคลไม่มีตัวตนในการจ่าหน้าพัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตัว จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าสั่งตรงมาจากเชียงใหม่ และเคยทำสำเร็จมาแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนที่เชื่อว่าทำมาไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อการค้าและเผยแพร่ระบาดในชุมชน" โดยจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน และดำเนินการสืบสวนขยายผลหาตัวการใหญ่ที่ต้นทาง จ.เชียงใหม่ ต่อไป