รวบสองสามี-ภรรยา แรงงานชาวเมียนมา ลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนในสวนยาง

ระนอง - ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ร่วม สาธารณสุขกระบุรี รวบ 2 สามีแรงงานชาวเมียนมา รับจ้างกรีดยาง แอบเปิดสถานพยาบาลเถื่อนกลางสวนยาง พบทั้งยาแผนปัจจุบันนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและเข็มฉีดยา รวม 120 รายการ
วันนี้ ( 22 ม.ค.69) พันเอกอภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ได้รับรายงานจากทหารชุดปฎิบัติการพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกระบุรี เข้าตรวจสอบภายในขนำ ภายในสวนยาง หมู่ที่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านแนวชายแดนไทย-เมียนมา ภายหลังจากมีสายข่าวรายงานว่า 2 สามีภรรยาแรงงานชาวเมียนมา เปิดคลินิกเถื่อน รักษาพยาบาลตรวจโรคและจ่ายยาให้กับแรงงานในพื้นที่
เมื่อเข้าตรวจสอบในขนำหลังดังกล่าว พบ นายโม วิน สัญชาติเมียนมา อายุ 43 ปี และ นางชิ ชิ เท สัญชาติเมียนมา อายุ 45 ปี และตรวจค้นภายในเพิงพัก พบยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ภายใน พร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดยาที่ซุกซ่อนอยู่ในชายป่าเนินเขา ข้างสวนยางพารา ยังตรวจพบทั้งเข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือ และยาเวชภัณฑ์อีกจำนวนมาก ที่ใส่ในถุงดำ และถังสีทาบ้านมีฝาปิด ก่อนรวบรวมและนำของกลางทั้งหมด มาทำการตรวจนับในจุดเกิดเหตุ พบยาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้รักษาโรค จำนวน 120 รายการ
จาการสอบสวนเบื้องต้น 2 สามีภรรยา ชาวเมียนมาให้การรับสารภาพว่า ตนเข้ามาเป็นแรงงานลูกจ้างกรีดยางให้กับนายจ้างชาวไทย โดยนางชิ ชิ เท ภรรยาเป็นชาวเมืองมะริด และเคยเป็นพยาบาลมาก่อน มีความรู้ในการตรวจรักษาโรค ฉีดยา ให้น้ำเกลือ และจ่ายยาได้ ยาแผนปัจจุบันทั้งหมด ซื้อมาจากจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ก่อนลักลอบนำเข้าผ่านทางแม่น้ำกระบุรี เข้ามาเก็บไว้เพื่อจำหน่าย และรักษาผู้ป่วยแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในสถานพยาบาลไทย
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิ์ และแจ้ง 3 ข้อกล่าวหาเบื้องต้น ให้นายโมวิน และนางชิ ชิ เท ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม 1. พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐาน “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” 2. พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ฐาน “ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ 3. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ฐาน “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา” ก่อนควบคุมตัวทั้งคู่ พร้อมของกลางในคดีนี้ มายัง ชุดปฎิบัติการพิเศษ ฉก.ร.25 เพื่อทำการสอบสวนและจัดทำบันทึกการจับกุม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป