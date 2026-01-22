ม.อ. จับมือ วช.-อว. ผลักดันงานวิจัยเชื่อมโยงตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สร้างรายได้เกษตรกร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ วช. และ อว. แถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมการตลาดภายใต้การพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วย วทน. ปีงบประมาณ 2568 มุ่งยกระดับโคเนื้อและแพะ ขยายตลาด สร้างรายได้ และเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
วันนี้ (22 ม.ค.) ที่โรงแรมริชแมน รีสอร์ท โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค และคณะจาก กปว. (สป.อว.) ร่วมแถลงในครั้งนี้
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ทั้งโคเนื้อและแพะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปรับวิสัยทัศน์นำองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม นำออกมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังตระหนักว่างานวิชาการจำนวนมากยังไม่ถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการตลาด โดย ม.อ. ได้ทบทวนจุดแข็งในหลากหลายมิติก่อนกำหนดทิศทางการพัฒนาใน 5 มิติสำคัญ ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านมนุษย์ และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในอนาคต พร้อมย้ำความยินดีที่คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ทำหน้าที่นำพาองค์ความรู้และนวัตกรรมออกสู่ตลาดจริง ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของ อว. ในภูมิภาค และ กปว. (สป.อว.)
ด้าน รศ.ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานโครงการ กล่าวว่า ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เราได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับบริษัทเอกชน โรงแรม ห้างค้าปลีกและวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด สร้างรายได้ และต่อยอดศักยภาพการผลิตจนพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ อีกทั้งผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ รสชาติ ความสวยงาม การออกแบบ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดใหม่ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างยั่งยืน
ขณะที่ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างชัดเจนของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ การจัดแสดงสินค้า กิจกรรม Onsite และ Online ไปจนถึงการเชื่อมโยงธุรกิจและการเจรจาจับคู่ทางการค้า ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการนี้มิได้เป็นเพียงความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นความสำเร็จร่วมของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เราสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง