โป๊ะแตก! จนท.เผยเหตุเรือประมงไฟไหม้ปากอ่าวท่าศาลา ที่แท้คือเรือขนน้ำมันเถื่อน

นครศรีธรรมราช – โป๊ะแตกเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณปากอ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่รายหนึ่งเผยแท้ที่จริงคือเรือขนส่งน้ำมันเถื่อน ไม่มีการระบุชื่อเรือหรือเจ้าของและไม่มีรายงานการเข้าออกในปีโป้
วันนี้ (22 ม.ค.) กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือขนาดใหญ่อย่างรุนแรงบริเวณปากอ่าวท่าศาลา ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยเบื้องต้นถูกเข้าใจว่าเป็นเรือประมง และมีรายงานผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนชาวเรือได้ 4 ราย ส่วนซากเรือได้จมลงก้นทะเล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ม.ค.69
ล่าสุด เจ้าหน้าที่รายหนึ่งให้เบาะแสว่า เรือลำที่เกิดเหตุแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรือประมง แต่เป็นเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนที่กำลังนำมาส่งให้กับลูกค้าที่ปากน้ำท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แหล่งใหญ่ของการขนส่งน้ำมันเถื่อนขึ้นฝั่ง โดยจุดเกิดเหตุห่างจากฝั่งประมาณ 2-3 กิโลเมตร ก่อนที่เรือลำนี้จะเข้าฝั่ง
เจ้าหน้าที่รายเดิมระบุว่า ข้อสังเกตคือเพลิงไหม้ที่รุนแรงมากนั่นสาเหตุมาจากน้ำมันจำนวนมาก อีกทั้งเรือประมงลำนี้ไม่ปรากฏชื่อเรือ ไม่มีการแจ้งการเข้าออกใด ๆ กับศูนย์ควบคุมหรือที่เรียกว่าปีโป้ โดยปกติหากเรืออยู่ในระบบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้มีเรืออีกลำช่วยลูกเรือทั้ง 4 คนไปได้ทั้งหมด สิ่งที่เหลือไว้ตอนนี้คือคราบน้ำมันลอยในทะเลเป็นวงกว้าง ซากเรือจมไปทั้งหมด ช่วงเกิดเหตุต่างเข้าใจว่าเป็นเรือประมง
“หลังจากเกิดเหตุวานนี้มาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความใด ๆ ไม่มีการระบุชื่อเรือหรือเจ้าของเรือ ไม่มีรายงานการเข้าออกในปีโป้ คนในพื้นที่ต่างไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การจมของเรือกลายเป็นการจมทิ้งหลักฐานไปในตัว ทำให้ปากน้ำท่าสูงเป็นแหล่งสำคัญในการส่งขน้ำมันเถื่อนขึ้นฝั่งต่อไป” เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าว